Xiaomi Mi 11 : comment suivre le lancement en France en direct

Le Xiaomi Mi 11 va être annoncé aujourd'hui, mardi 8 février, à l'international et donc en France. Ce sera l'occasion de découvrir le prix officiel en euros du smartphone. Voici comment suivre en direct cet événement en ligne.

Déjà officialisé en Chine, le Xiaomi Mi 11 prépare son arrivée en France où il est très attendu. Rappelons en effet qu’il est le premier smartphone à embarquer le puissant Snapdragon 888 de Qualcomm. Voici comment suivre la conférence dédiée en direct.

Comment regarder le lancement en France du Xiaomi Mi 11 en direct

Xiaomi donne rendez-vous aujourd’hui lundi 8 février 2021 à 13 heures (heure de France métropolitaine) pour une conférence en ligne. Vous pourrez ainsi regarder l’événement du Xiaomi Mi 11 confortablement installé devant votre écran. Il suffit de lancer la vidéo ci-dessous.

Si cela vous convient davantage, vous pouvez aussi décider de visionner la présentation depuis Facebook ou Twitter.

Ce qu’on attend de cet événement Xiaomi Mi 11

En lisant l’intertitre ci-dessous, vous pourriez vous dire que la réponse est évidente : au lancement du Xiaomi Mi 11 en France on attend forcément le Xiaomi Mi 11 en France. Permettez-nous simplement d’apporter quelques précisions. En soi, la fiche technique de ce smartphone ne devrait pas réserver de surprise. Préparez-vous donc à revoir le même smartphone que celui présenté en Chine : Snapdragon 888, écran QHD+, qualité audio certifiée par Harman Kardon, capteur photo principal de 108 mégapixels ou encore charge très rapide.

Ce qui sera plus intéressant sera le moment où Xiaomi dévoilera le prix en euros officiel de son Mi 11. Aux dernières nouvelles, le tarif annoncé devrait être plus élevé que celui du Mi 10. Ce n’est pas tout : les plus optimistes espèrent aussi quelques informations sur le supposé Mi 11 Pro dont l’existence n’a pas encore été officiellement confirmée.

En outre, d’aucuns s’attendent aussi à voir une trottinette électrique et un téléviseur lors de cet événement.