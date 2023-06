Pour ou contre le permis de conduire à 17 ans ?

La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé vouloir laisser les jeunes de 17 ans conduire seuls des voitures dès janvier 2024. Une décision qui suscite bien des réactions et des débats. Et vous, qu'en pensez-vous ? Répondez à notre sondage de la semaine pour vous exprimer.

Élisabeth Borne l’a annoncé : dès janvier 2024, on pourra passer son permis dès 17 ans et conduire à partir de 17 ans. Jusqu’à maintenant, même si la conduite accompagnée existait, on ne pouvait conduire seul qu’à 18 ans avec le permis B. Une décision du gouvernement qui divise à plusieurs niveaux.

Pouvoir conduire seul dès 17 ans : le gouvernement divise

D’un point de vue de la mobilité des jeunes, cette décision pourrait permettre à ceux habitant dans des régions où les transports en commun sont sous-développés de quand même se déplacer. C’est une problématique importante, notamment pour les apprentis qui ont besoin de se rendre au travail. Ce qui repose la question du développement des transports en commun.

Mais pour d’autres, cela reviendrait à engendrer des accidents de la route, d’autant plus que c’est la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 24 ans. Une des autres problématiques soulevées est environnementale : étendre l’âge légal pour avoir le permis, c’est créer une augmentation des gaz à effets de serre et du réchauffement climatique. Contrairement à d’autres solutions : les transports en commun, le vélo ou la marche.

Certains peuvent penser que c’est inutile, puisque les voitures sans permis existent déjà. Elles permettent de se déplacer sans avoir le permis de conduire. Pourtant, les « sans P » comme on les appelle à Marseille (où elles rencontrent un certain succès, comme la Citroën Ami), sont souvent plus chères et réservées aux classes sociales supérieures. Aussi, elles ne sont jamais utilisées longtemps, quelques années tout au plus. Mais justement, cela pourrait recréer de l’égalité en laissant la possibilité aux jeunes de conduire des voitures « classiques ».

Pour ou contre le permis de conduire à 17 ans ?

Alors que dès janvier 2024, des jeunes de 17 à 18 ans pourraient circuler sur la route et que cette décision du gouvernement interroge, nous vous posons la question. Êtes-vous pour ou contre le permis à 17 ans ? Vous pouvez répondre au sondage de la semaine ci-dessous.

Chargement Êtes-vous favorable au permis de conduire à 17 ans ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, totalement

Pourquoi pas, mais avec des restrictions (vitesse...)

Non, c'est dangereux

Non, ce n'est pas une mesure écologique

Comme toutes les semaines, cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats. N’hésitez pas non plus à développer votre avis en commentaire. Les réponses les plus pertinentes seront ainsi ajoutées à l’article.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).