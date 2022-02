Naon Zero-One : ce scooter électrique premium a un design atypique mais réussi

Imaginée par la start-up allemande Naon, le Zero-One est un nouveau scooter électrique encore au de stade prototype, mais qui a pour ambition de s’attaquer au segment des 50 et 125 cc dans un avenir proche. Le tout avec un design singulier.

Le secteur des scooters électriques foisonne et accueille chaque mois de nouveaux acteurs. C’est au tour cette fois-ci de la jeune pousse allemande Naon de se retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques grâce à son modèle Zero-One. Qu’a-t-il de particulier ? Un design qui attire l’œil et se démarque des autres.

Ce deux-roues propose en effet de longs marchepieds, un bras oscillant arrière très exposé mais aussi et surtout un centre de gravité relativement bas. Cette particularité s’explique notamment par la présence d’une batterie directement placée sous le plancher, et non sous la selle comme c’est régulièrement le cas.

Pare-vent transparent

Forcément, cette configuration offre un bel espace de rangement sous le siège du conducteur, qui peut y ranger un casque si l’on en croit les informations du site officiel. Sur le cadre en aluminium, vient se fixer un pare-vent transparent qui apporte une touche de modernité toujours bienvenue. Il est aussi question de freins à disque avec ABS.

La firme d’outre-Rhin veut occuper le plus de place possible sur le marché, et a donc décliné son modèle en équivalent 50 et 125 cc. Le premier (catégorie L1e) revendique une autonomie de 70 kilomètres grâce à sa batterie de 2,4 kWh (1000 euros à l’achat, 25 euros par mois en location).

Pour les utilisateurs plus actifs, sachez qu’il sera possible d’ajouter une deuxième batterie pour faire grimper l’autonomie à 140 kilomètres (1000 euros à l’achat, 25 euros par mois en location).

Un tarif élevé

Catégorie L1e oblige, sa vitesse de pointe ne dépassera pas les 45 km/h comme le veut la loi. Concernant le prix, Naon se positionne comme un constructeur premium et vise une fourchette relativement haute : 4920 euros. Pour un scooter électrique 50 cc, la note est salée. D’autres modèles plus abordables existent sur le marché.

La déclinaison 125 cc (catégorie L3e) prend forcément du galon, puisque son allure maximale tutoie les 100 km/h. Le site du constructeur indique en revanche la même autonomie que son petit frère, avec la même configuration de batterie. Mais avec des vitesses plus élevées, on émet des doutes quant à leur portée similaire sur le papier.

Ce Zero-One sera disponible au prix de 6420 euros. Mais il faudra dans tous les cas patienter pour en voir la couleur, puisque ces deux-roues sont encore des prototypes – mais à un stade avancé – selon Moto.it.

