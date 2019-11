Le fabricant suisse Quadro se dote d’un nouveau scooter électrique développé aux côtés de Zero Motorcycles : le QVe, un trois roues prochainement mis en concurrence avec le modèle français eccity Model3.

Loin d’être une novice en termes de scooters électriques, la société helvète Quadro accentue ses efforts en la matière. Après un scooter à quatre roues zéro émission — l’E-Qooder — présenté il y a près d’un an, et deux autres produits destinés à un usage urbain dévoilés en juin 2019, l’entreprise continue d’étoffer sa gamme avec, cette fois-ci, un trois roues éléctrifié répondant au nom de QVe, et révélé dans le cadre de l’EICMA 2019, à Milan.

Le fer, tu croiseras

« Le QVe représente le seul véhicule électrique à 3 roues existant sur le marché mondial », lit-on sur un communiqué de presse téléchargeable sur ce lien. Une déclaration somme toute fausse, puisque la société française eccity s’est elle aussi armée d’un engin de ce type, le model3, dont les précommandes ont d’ores et déjà débuté. Le QVe ne sera donc pas seul sur le marché : un premier concurrent de poids barrera sa route.

Caractéristiques du QVe

Dimensions : 2270 mm x 1310 mm x 840 mm

Moteur : Z-Force

Puissance : 34 kW (46 ch)

Couple : 106 Nm

Batterie : 7,2 kWh

Autonomie : 110 km

Temps de chargement : 4h pour 80 %, 5h20 pour 100 %

Mode : Eco, Sport, Personnalisé

Poids : 227 kilos

Suspensions avant : Electronic HTS™ (Hydraulic Tilting System)

Suspensions arrière : double amortisseur hydraulique

Au petit jeu des comparaisons, le model3 tricolore semble en dessous : son moteur de 14 kW ne fait pas le poids ni sa batterie de 6 kWh (entre 75 et 100 km d’autonomie). Sur la balance, celui qui porte le même nom que la voiture Tesla affiche un poids légèrement plus léger, 190 kilos. Opposer leur prix aurait certes été intéressant, mais aucune grille tarifaire n’a été communiquée par Quadro.

Lancement en 2020

Le QVe sort également du lot grâce à sa marche arrière, un freinage régénératif et un écran LCD de 5,6 pouces. Son tarif ne devrait cependant pas tarder à pointer le bout de son nez, puisque les instigateurs du projet le catapulteront sur le marché dans le courant de l’année 2020, d’après eBike Generation.