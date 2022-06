Le bonus écologique est maintenu : le 100 % électrique avantagé, les hybrides écartées

Le cabinet de la Première ministre, Élisabeth Borne, a confirmé auprès de Capital le maintien du bonus écologique actuel au-delà du 1er juillet 2022, date à laquelle il devait initialement baisser. Les hybrides rechargeables, en revanche, seraient mises de côté.

C’était une promesse de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, durant les élections présidentielles : la prolongation du bonus écologique serait rapidement actée s’il était de nouveau nommé à la tête de ce ministère. Pour rappel, cette aide gouvernementale diffère selon le montant de votre voiture électrique achetée.

Les modèles situés entre 45 000 et 60 000 euros ont actuellement droit à un coup de pouce de 2000 euros, contre une prime de 6000 euros pour les véhicules vendus sous les 45 000 euros. Initialement, ces aides financières devaient chacune perdre 1000 euros au 1er janvier 2022… avant que le texte ne soit reporté à une nouvelle date, au 1er juillet de la même année.

Pas de baisse au 1er juillet

Sauf que pour soutenir les ménages les plus modestes, maintenir une dynamique positive au sein du secteur et accompagner la transition énergétique, le gouvernement va conserver les sommes allouées au-delà de cette échéance. L’information a été confirmée par le cabinet de la Première ministre, Élisabeth Borne, auprès de Capital.

Toujours selon le média, l’actuel BE sera maintenu en l’état jusqu’à fin 2022. Autrement dit, le montant de 6000 euros aura survécu durant 1 an et demi, avant de passer le relais à une somme plus contenue, de 5000 euros au total, dès l’année prochaine. Sauf si le gouvernement souhaite une fois de plus l’allonger.

En revanche, ce ne serait pas la même chanson du côté des hybrides rechargeables, qui bénéficiaient jusque-là d’une prime de 1000 euros. Cette dernière devrait tout bonnement disparaître dès le 1er juillet, bien qu’une annonce officielle du ministre de l’Économie est attendue pour confirmer la nouvelle.

Dans l’idée, le maintien du bonus écologique actuel est une excellente nouvelle pour les automobilistes. Depuis environ deux ans, les voitures électriques gagnent de plus en plus de parts de marché par rapport aux véhicules thermiques. Entre janvier et avril, elles constituaient 11,9 % des PDM, contre 6,9 % l’année précédente.

L’électrique avance, le thermique recule

Au premier trimestre 2022, leurs immatriculations ont tout bonnement bondi de 40 % d’une année à une autre. Il suffit de regarder la tendance des derniers mois pour comprendre à quel point le 100 % électrique prend de l’ampleur : en mai, les ventes ont enregistré une hausse de 31,84 % en France par rapport à mai 2021. Lorsque le thermique recule.

Sauvegarder un bonus écologique attractif devrait donc pousser les consommateurs à se tourner plus facilement vers l’électrique et renforcer la transition énergétique afin de respecter les objectifs de réduction de 50 % des émissions de CO2 d’ici 2030.

