Un consortium regroupant quatre industriels haut-savoyards (Groupe Savoy, M2O Group, Alpes usinage et Pracartis) a présenté au salon VivaTech une voiture électrique plutôt originale avec des solutions techniques assez intéressantes. Son nom : La Bagnole.

Si le nom choisi — La Bagnole — peut faire sourire, le travail réalisé derrière pour façonner et industrialiser ces deux véhicules est tout ce qu’il y a de plus sérieux.

Revenir à quelque chose de plus simple, c’est ce qu’a voulu faire l’association WeShift, un consortium regroupant quatre industriels haut-savoyards (Groupe Savoy, M2O Group, Alpes usinage et Pracartis). En effet, au salon VivaTech, WeShift a présenté une voiture dans son plus simple appareil, une « bagnole » pour faire simple.

« La Bagnole » est une voiture électrique, mais un modèle réduit à son plus simple appareil avec un look somme toute assez sympathique.

Cette petite voiture électrique biplace pèse seulement 283 kg, soit le même poids que certaines grosses motos. Nous retrouvons quatre roues, deux moteurs électriques au niveau des roues arrière… Et c’est à peu près tout ! La batterie de 3,6 kWh permet de parcourir, en fonction des équipements et du chargement, environ 50, et jusqu’à 145 km en option. Elle se recharge sur une prise secteur, pas besoin donc d’aller parcourir les bornes de recharge pour faire le plein d’électrons. Les moteurs électriques délivrent une puissance maximale de 15 ch.

Un petit tout-terrain électrique accessible dès 14 ans

La fiche technique fait évidemment penser à celle de la petite Citroën Ami, à ceci près que le côté baroudeur (sans doute à cause de certaines routes assez accidentées dans les Alpes) devrait séduire les plus aventuriers d’entre nous. La voiture possède une capacité d’emport de 150 kg et d’un espace de chargement de 650 litres. Deux versions sont disponibles : l’une sans permis bridée à 45 km/h, l’autre accessible avec un permis B et avec une vitesse maximale de 80 km/h.

La Bagnole est déjà disponible en précommande sur le site du constructeur moyennant un chèque d’acompte de 990 euros. Le prix final est de 10 900 euros. Les premières livraisons sont prévues en janvier 2023.

