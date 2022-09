Voici la liste des voitures électriques qui consomment le moins d’énergie

Selon une étude américaine, la Tesla Model 3 serait la voiture électrique la plus économe en énergie du marché automobile. Mais ces résultats sont tout de même à nuancer. On vous explique pourquoi.

À l’heure actuelle, l’offre de voitures électriques est plus vaste que jamais, alors que les ventes continuent d’augmenter. Au mois d’août, cette motorisation représentait 12,1 % du marché depuis le début de l’année en Europe, soit une hausse de 31,6 % par rapport à 2021. Une forte augmentation, que l’on doit notamment aux incitations fiscales, comme le bonus écologique en France, tandis que l’offre s’étoffe aussi.

Des modèles plus ou moins vertueux

Néanmoins, les débats sont encore nombreux pour savoir si oui ou non, la voiture électrique est vraiment un véhicule propre. D’ailleurs, selon une étude menée par l’organisme américain ACEEE, certaines voitures électriques pollueraient même plus que certaines berlines thermiques. C’est notamment le cas du Hummer EV à cause de sa consommation gargantuesque et son immense batterie. Mais cela dépend du pays dans lequel il se recharge, en fonction de la méthode de production de l’électricité. Vous l’aurez donc compris, tous les véhicules branchés ne se valent pas, et certains sont plus vertueux que d’autres.

C’est justement à cela que s’est intéressée l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), l’agence américaine en charge des énergies renouvelables. Celle-ci a en effet comparé plusieurs modèles électriques pour savoir lequel était le plus économe en énergie. Au total, ce ne sont pas moins de 17 véhicules qui ont été analysés.

Voiture MPGe Tesla Model 3 132 Lucid Air 131 Tesla Model Y 129 Chevrolet Bolt EV 120 Hyundai Kona Electric 120 Tesla Model S 120 Kia EV6 117 Chevrolet Bolt EUV 115 Hyundai Ioniq 5 114 Kia Niro Electric 112 Nissan Leaf 111 MINI Cooper SE 110 BMW i4 Gran Coupe 109 Polestar 2 107 Volkswagen ID.4 107 Ford Mustang Mach-E 103 Tesla Model X 102

Il se révèle que c’est la Tesla Model 3 qui arrive en tête. La berline électrique affiche alors un score de 132 MPGe dans sa version propulsion. Elle est alors suivie par la Lucid Air, avec 131 MPGe et la Tesla Model Y, avec 129 MPGe. Mais qu’est ce que cela signifie, au fait ? Ne vous en faites pas, on vous explique tout.

Qu’est-ce que le MPGe ?

Le MPGe est une unité de mesure créée par l’EPA, l’agence américaine pour la protection de l’environnement. Signifiant « miles per gallon of gasoline-equivalent« , elle mesure l’efficacité énergétique des véhicules fonctionnant avec des motorisations alternatives, comme les modèles hybrides ou électriques. Le MPGe est alors déterminé en calculant la consommation d’énergie du véhicule. En clair, plus le chiffre est élevé, plus la voiture peut rouler loin avec l’équivalent d’un « gallon » d’essence (4,5 litres). Tout en sachant qu’un gallon d’essence contient autant d’énergie qu’une batterie d’une capacité de 33,7 kWh.

La Tesla Model 3 peut alors parcourir l’équivalent de 132 miles avec 33,7 kWh, soit 212 kilomètres. En clair, cela signifie qu’elle est plus économe en énergie qu’un Model X par exemple, qui affiche un MPGe de seulement 102.

Des résultats à nuancer

Mais attention, car si ces résultats nous donnent un ordre d’idées intéressant, ils doivent toutefois être nuancés pour l’Europe. Aucun véhicule français n’est présent dans ce classement, et il aurait été intéressant de voir apparaître des voitures électriques plus légères, qui pourraient potentiellement moins consommer que la Tesla Model 3. Il y a toutefois la Kia Niro Electric et la Hyundai Kona Electric qui restent derrière la Tesla. Difficile de trouver plus efficiente que la Model 3 pour le moment.

Toutefois, ces données ont été produites en utilisant le cycle d’homologation américain EPA, qui est différent de notre WLTP européen. Il est ainsi plus proche de la réalité que les autonomies annoncées en Europe.

