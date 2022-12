Voiture électrique : pourquoi Ionity arrête son abonnement avantageux pour la recharge rapide ?

Le consortium de la recharge de voiture électrique annonce la fin de l'abonnement Ionity Passport, qui permettait aux usagers des chargeurs rapides de réaliser quelques économies. Examinons ensemble ce que nous réserve la suite.

Ionity est aujourd’hui très bien implanté en Europe, avec plus de 435 stations ouvertes, totalisant près de 2 000 bornes de recharge rapide. Un abonnement existait jusqu’au début du mois de décembre 2022, mais il vient de disparaître. Que nous réserve Ionity en 2023 ?

Un abonnement qui disparaît, un autre qui arrive… prochainement

Les gros rouleurs appréciaient l’offre Ionity Passport pour les économies qu’elle permettait de réaliser. En effet, en payant 17,99 euros par mois (engagement d’un an), les clients de Ionity pouvaient bénéficier d’un tarif de recharge préférentiel.

Le prix pour les non clients de l’offre, en France, est de 0,69 euro le kWh aujourd’hui, contre 0,35 euro avec l’offre passport. En pratique, dès que vous chargez plus de 635 kWh par an chez Ionity, l’offre passport est financièrement valable, ce qui attire nécessairement les gros rouleurs.

Mais à l’aube de 2023, Ionity vient de retirer son offre d’abonnement, en précisant qu’une nouvelle offre est en train de voir le jour.

Nous visons à améliorer continuellement notre offre, c’est pourquoi nous prévoyons de procéder à quelques ajustements au terme de l’année 2022. À partir du 6 décembre 2022, nous n’offrons plus notre modèle d’abonnement Ionity Passport aux nouveaux clients. Afin d’offrir plus de flexibilité à l’avenir, nous travaillons sur une nouvelle offre qui devrait être introduite au cours du premier semestre 2023. Les contrats en cours seront résiliés à la fin de la période contractuelle, nous informerons chaque client individuellement. Extrait du communiqué de Ionity

En plus de ce communiqué, Ionity précise qu’« étant donné que les besoins des clients et les contraintes du marché ont changé, nous sommes en train de travailler sur un nouveau modèle d’abonnement offrant plus de flexibilité à nos clients ». De quoi imaginer des abonnements mensuels et non plus annuels ?

Concrètement, nous n’avons pas de précisions sur la forme que devrait prendre l’offre remplaçante de Ionity Passport. Le premier semestre 2023 devrait répondre à cette question, et les clients actuels continuent de bénéficier de leur tarif préférentiel jusqu’à échéance de leur contrat annuel.

Pour celles et ceux qui ont renouvelé Ionity Passport il y a peu, cela était peut être la bonne opération de l’année. En effet, si la future offre est moins avantageuse, pouvoir profiter de Ionity Passport une année supplémentaire sera très intéressant.

