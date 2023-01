Toutes les voitures électriques disponibles à l’achat en 2023 : notre liste ultime

Voici notre liste de toutes les voitures électriques de 2023 disponibles à l'achat. Entre citadines, compactes, SUV, berlines, break, familiale, monospace, ou encore véhicules sportifs, tout y est !

De nouvelles références de voitures électriques affluent de la part de tous les constructeurs, qui amorcent leur virage électrifié plus ou moins aisément. Nous avons ici sélectionné plus de 25 références de voitures électriques qui sont parmi les meilleures du marché. Que vous soyez à la recherche d’une citadine électrique, d’un SUV électrique, d’une berline électrique ou même d’une supercar, vous trouverez votre bonheur ci-dessous.

Les véhicules sont classés par ordre alphabétique.





La marque aux quatre anneaux nous avait fait forte impression avec son Audi Q4 e-tron. Entre un design réussi, un système d’infodivertissement excellent, et un confort de haute tenue, son SUV électrique est parmi les plus intéressants du marché. La gamme e-tron d’Audi est aujourd’hui assez complète, avec l’Audi e-tron GT, l’Audi Q8 e-tron ou encore l’Audi Q4 Sportback e-tron.





Une berline électrique est une chose relativement rare en ce moment, et la BMW i4 fait partie des meilleures références actuelles. Entre un look réussi, des performances décoiffantes et un intérieur premium, la marque allemande coche toutes les cases d’un véhicule électrique haut de gamme avec son i4. L’offensive électrique de BMW est bien en route, avec notamment la BMW iX3 ou le gros SUV BMW iX qui sont aussi au catalogue.





Cousine technique de la Volkswagen ID.3, la Cupra Born a un atout de taille : une autonomie WLTP de 550 kilomètres, pour un tarif contenu. Le design sportif de la Cupra Born ne laisse pas indifférent, et son alliance entre le confort et le dynamisme nous a bien plus lors de notre essai routier.





La Dacia Spring est toujours l’une des voitures électriques les moins chères du marché, et c’est bien là son principal atout. Alors que les prix ont tendance à s’envoler au-delà des barres symboliques des 20 000, 30 000 ou 40 000 euros, rouler en Dacia Spring reste considérablement moins onéreux. En plus, les consommations en milieu urbain sont très faibles, ce qui en fait une excellente alliée des citadins.





La Fiat 500 électrique propose une recette qui marche : un véhicule qui sort de l’ordinaire, et qui n’a pas honte de ses défauts. En effet, avec son gabarit de petite citadine, hors de question de tailler la route en famille avec de nombreux bagages. Mais pour celles et ceux qui ont le budget pour une citadine électrique au design résolument différent, la Fiat 500 leur apportera entière satisfaction.





L’entrée de Ford dans le milieu de l’électrique a été remarquable et remarqué. La Ford Mustang Mach-e au look bien différent de tout ce que l’on trouve jusqu’à présent dans le monde de l’électrique a su trouver son public. Avec un intérieur technologique à souhait et un comportement dynamique, les amateurs de sensation fortes apprécieront sa déclinaison GT aux performances de folie. Bien entendu, le tarif salé vient avec.





Véritable championne de la charge rapide grâce à sa batterie 800 volts, la Hyundai Ioniq 5 et sa batterie de 77 kWh ont plus d’un tour dans leur sac. Avec son look futuriste qui ne manque pas de faire tourner la tête, elle regorge d’atouts pour tous ceux qui cherchent l’une des meilleures voitures électriques du moment. Le point noir sera à chercher au niveau de la consommation en grand trajet, où elle se révèle très gourmande. Fort heureusement, elle charge très vite, ce qui ne l’handicape pas trop lors des grands voyages.





Le Hyundai Kona en version 2023 est légèrement amélioré, tant au niveau du design intérieur qu’extérieur. Il récupère d’ailleurs quelques éléments de langage de la Hyundai Ioniq 5, et c’est tant mieux. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus lors de sa sortie effective dans le courant de l’année.





La Kia EV6 et sa batterie de 58 kWh regroupent deux avantages : un tarif contenu, et une capacité de charge rapide exceptionnelle. En effet, avec son architecture de batterie 800 volts, les pauses ne dépassent que rarement 15 minutes pour rajouter suffisamment de batterie pour continuer vos trajets. Ajoutez à cela un design hors du commun et vous avez un combo très attirant. La marque coréenne n’en est pas à son coup d’essai, puisque la Kia e-Niro fait aussi partie des références du marché depuis plusieurs années.





Le monde des berlines électriques a vu de nouvelles références arriver en 2022, à l’instar de la Mercedes EQE. Avec une batterie de 89 kWh et une autonomie WLTP de 645 kilomètres, elle saura convaincre les personnes en quête de véhicule premium pour tailler la route. Son système d’infodivertissement MBUX est également un atout de taille, puisqu’il permet de planifier ses trajets comme aucun autre système. Ajoutez à cela le confort de Mercedes, et vous aurez l’une des meilleures voitures électriques du marché.





La luxueuse Mercedes EQS reprend tous les éléments de sa petite sœur, l’EQE, mais en rajoutant une couche de confort et de luxe. Bien entendu, le tarif s’en ressent, avec un ticket d’entrée qui dépasse les 130 000 euros. Chez Mercedes, d’autres références sont au catalogue, notamment la Mercedes EQA, la Mercedes EQB et la Mercedes EQC.





Le constructeur chinois MG vient frapper fort dans le monde des véhicules électriques, en proposant un rapport prix/prestation qui est difficile à atteindre. Ainsi, la MG ZS EV remporte généralement toutes les confrontations avec les véhicules de la même gamme, tant elle a a offrir pour son prix contenu. Avec une autonomie qui dépasse les 440 kilomètres, ce SUV urbain n’a pas fini de vous surprendre.





Une autre MG fait partie des véhicules les plus en vogue du moment : la MG4. Reprenant les codes de la marque MG, à savoir un rapport qualité / prix imbattable sur ce segment, elle se targue en plus d’avoir un design qui sort de l’ordinaire. La MG5 ou la MG Marvel R sont également au catalogue de la marque, toujours avec l’objectif d’être le meilleur rapport prix / prestation du segment. Petit point négatif toutefois : le côté logiciel des véhicules n’est pas parmi les plus soignés.





Nissan n’en est pas à son coup d’essai dans le monde de l’électrique, puisque la Nissan Leaf faisait partie des pionnières de la mobilité branché, il y a plus de dix ans de cela. En 2022, c’est au tour de la Nissan Ariya de pointer le bout de son capot, sous la forme d’un SUV électrique au design étonnant. L’intérieur soigné et sa capacité de charge rapide en font un excellent véhicule, même si nous pointons du doigt l’absence de conduite à une pédale.





La Peugeot e-208 se hisse fréquemment en tête du classement des ventes de véhicules électriques en France, et pour cause : outre son design apprécié, elle dispose d’une autonomie WLTP de plus de 360 kilomètres (et même 400 km selon les versions), ce qui est amplement suffisant pour le quotidien. Ajoutez l’agencement intérieur de Peugeot, et vous avez une recette qui fonctionne depuis plusieurs années maintenant. La version SUV baptisée Peugeot e-2008 est également au catalogue, pour celles et ceux qui préfèrent un véhicule plus haut perché.





Porsche a su redéfinir ce que l’on devait attendre d’un véhicule électrique sportif lors de la sortie de la Porsche Taycan. Luxe, confort, performances et design hors du commun sont au menu de la version break de l’électrique allemande : la Porsche Taycan Cross Turismo. Attention les yeux, le prix est à six chiffres, Porsche oblige. Les autres versions de la Taycan sont tout aussi réussies, et permettent au catalogue de la marque d’être assez fourni. Nous retrouvons notamment la Porsche Taycan GTS, la Porsche Taycan Sport Turismo, et la Porsche Taycan GTS Sport Turismo.





Renault n’a pas produit que la Zoé en véhicule électrique, loin de là. Outre la Twingo électrique, la Renault Mégane E-Tech est aujourd’hui au catalogue. En version 40 kWh ou 60 kWh, elle dispose d’une autonomie suffisante pour le quotidien, mais pêche un peu sur l’exercice des grands trajets, la faute à une charge rapide qui n’est pas totalement à la hauteur de la concurrence. Elle se rattrape grâce à un agrément de conduite de haut niveau, et une consommation somme toute mesurée. Nous attendons également la Renault 5 électrique avec impatience en 2023.





Décliné en différentes versions, la Škoda Enyaq est parmi les références du marché pour deux raisons : son habitabilité, et sa capacité à tailler la route sans problème. En effet, elle a de quoi séduire les familles au quotidien de par l’espace à bord qui est très généreux, et elle contentera le conducteur comme les passagers en grand trajet, où les pauses ne s’éterniseront pas. Les amateurs de sensation fortes privilégieront la Škoda Enyaq RS iV ou la Škoda Enyaq Coupé RS iV, qui décuplent les performances.





Comment ne pas citer Tesla dans une liste de véhicules électriques de référence ? La marque américaine qui ne cesse de battre des records doit en partie son succès à la Tesla Model 3, dont les versions Propulsion, Grande Autonomie et Performance sont au catalogue. Avec une autonomie WLTP dépassant les 600 kilomètres, une consommation maîtrisée et un intérieur épuré, les amateurs de berline électrique ne trouveront pas beaucoup mieux que la Tesla Model 3 sur le marché.





1 020 chevaux et un 0 à 100 km/h abattu en 2,1 secondes, voici ce que réserve le fleuron de Tesla : la Tesla Model S Plaid. Avec de telles performances de supercar, comment ne pas citer celle qui repousse les limites de la mobilité électrique ? Le ticket d’entrée est toutefois proche des 140 000 euros, ce qui la destine uniquement à une clientèle exclusive. La version Grande Autonomie vient tout juste d’arriver en France.





La Tesla la moins chère du moment est bien la Tesla Model Y Propulsion, le SUV électrique de la firme américaine. Avec une autonomie WLTP dépassant les 450 kilomètres et le réseau de Superchargeurs Tesla à disposition, elle est un véhicule de choix pour les familles en quête de mobilité électrique. Les autres Tesla disponibles actuellement sont les Model S, Model 3 et Model X, et nous disposons d’un guide d’achat spécifique à la firme d’Elon Musk.





L’offensive de Volkswagen dans la mobilité électrique s’est accentuée récemment, avec la Volkswagen ID.3, puis la Volkswagen ID.4, et sa version coupé : la Volkswagen ID 5. Disponible également en version GTX, le SUV coupé de Volkswagen offre une excellente habitabilité, et une autonomie suffisante pour en faire le premier véhicule du foyer. Attention toutefois au confort, qui peut être en dessous de ce à quoi on peut s’attendre pour un véhicule de ce tarif.





La micro citadine Volkswagen e-UP est toujours au catalogue, et n’a pas dit son dernier mot. Avec une autonomie de plus de 250 kilomètres et un tout petit moteur de 83 chevaux, elle a une consommation imbattable, et fait de la ville son terrain de jeu. Une référence à garder en tête pour celles et ceux en quête d’une petite voiture électrique.





L’iconique combi Volkswagen est de retour, sous la forme d’un van électrique : le Volkswagen ID. Buzz. Avec un design totalement hors du commun, il nous a agréablement surpris par son confort et son autonomie. Petit bémol cependant, la qualité du système embarqué n’est pas au rendez-vous, ce qui fait tache sur un véhicule de ce tarif.





La Volvo XC40 Recharge est propulsée par Android Automotive, ce qui nous avait particulièrement convaincu lors de son essai. Ajoutez à cela une qualité de fabrication irréprochable, et un agrément de conduite excellent, et vous avez là une recette diaboliquement efficace dans le monde des SUV électriques. Et si son allure ne vous attire pas, une version coupé est disponible également : la Volvo C40 Recharge.

