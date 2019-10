Dans son virage radical vers l’électrique, la marque à l’hélice compte décliner sa berline compacte cinq portes Série 1 en une version zéro émission, d’ici 2021. C’est tout du moins ce qu’a déclaré le responsable de la division "i" auprès d’Auto Express.

BMW voit grand, très grand dans l’univers de l’électrique. La firme d’outre-Rhin a depuis quelques années ajusté sa stratégie en la matière en accélérant ses projets de manière significative au cours des crus 2018 et 2019. En témoigne la kyrielle de modèles zéro émission annoncée pour les prochaines années : douze voitures non thermiques s’ajouteront ainsi à son catalogue d’ici 2025.

Douze modèles électriques en approche

Mieux, la MINI Electric — Mini Cooper SE — a d’ores et déjà pointé le bout de son nez, alors que les versions iX3, i4 et iNEXT sont attendues pour l’année 2020 pour la première et 2021 pour les deux dernières nommées. Sans oublier le lot de treize hybrides également conçu au cours du début de notre prochaine décennie. Et parmi les quatre roues électrifiés attendues, citons la BMW Série 1, une berline compacte à cinq portes.

Le responsable de la gamme « i » au sein du groupe allemand, en la personne de Robert Irlinger, n’a pas été avare en informations à l’occasion d’une interview accordée au média britannique Auto Express. L’intéressé a ainsi évoqué l’arrivée d’une Série 1 électrique d’ici 2021, à l’appellation logiquement renouvelée : Série i1, si l’on se projette dans le futur.

« Un bouleversement dans notre stratégie »

« Vous apercevrez une électrification sur l’ensemble de notre catalogue. Nous pouvons aussi bien retravailler nos plateformes de traction avant qu’arrière », s’est enthousiasmé M. Irlinger. Et de poursuivre : « Nos clients auront le pouvoir de choisir, et pourront demander ce qu’ils veulent : une X3 hybride rechargeable comme une Série 4 100 % électrique. C’est un grand pas en avant et un bouleversement dans notre stratégie ». Il n’y a plus qu’à.