Asus Gaming VG279QM : le premier écran 280 Hz, mais à quoi peut servir autant d’images par seconde ?

Asus vient de dévoiler un moniteur pensé pour les joueurs qui se targue de pouvoir afficher jusqu'à 280 images par seconde. Un nouveau record.

Pour les joueurs, le taux de rafraîchissement de l’écran qu’il utilise pour jouer est devenu une des caractéristiques les plus importantes. Il devrait être de 144 Hertz de nos jours, et il y a des écrans qui fonctionnent jusqu’à 240 Hz. Asus vient de faire encore mieux.

Il se nomme Asus VG279QM et c’est un moniteur de 27 pouces de diagonale, IPS LCD en Full HD. Oui, juste Full HD, mais les avantages des définitions QHD ou 4K sont toujours sujets à discussion. Privilégiez-vous la beauté des pixels ou la performance quand vous jouez ? C’est une histoire de compromis mais c’est surtout un autre débat.

Ce qui nous intéresse sur ce moniteur est sa capacité à fournir un taux de rafraîchissement jusqu’à 280 Hz. Ce taux très élevé prend en charge la synchronisation adaptative pour des taux de rafraîchissement variables via les systèmes AMD (FreeSync) et Nvidia (G-Sync), et on retrouve également la technologie de synchronisation ELMB (Extreme Low Motion Blur) permettant l’utilisation simultanée de la fonctionnalité VRR (Variable Refresh Rate) et du mode de réduction du flou.

D’après TFT Central, ce taux de rafraîchissement de 280 Hz serait atteint grâce à une option d’overclocking, étendant un peu la capacité des écrans IPS 240 Hz natifs actuels. Pour ce qui est du reste des caractéristiques de cet écran : temps de réponse gris à gris de 1 ms, rapport de contraste de 1000:1, luminosité de 400 cd/m2, angles de vision de 178/178 degrés, profondeur des couleurs à 8 bits et gamme de couleurs sRGB standard à 99 %. Pour le moment, il n’est pas question d’une disponibilité en France, néanmoins ce type d’écrans devrait être de plus en plus courant dans les années à venir.

Il faut surtout une bécane capable de fournir 280 images par seconde

Evidemment, cet écran 280 Hz demande d’avoir dans la bécane le matos capable de faire tourner les moteurs 3D de ses titres préférés à 280 images par seconde, ce qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Pour ce qui est de l’intérêt du 280 Hz, c’est le même débat que le 240 Hz : cela dépend de votre usage, cela se ressentira si vous jouez à des FPS ou à d’autres jeux qui demandent de la réactivités, néanmoins si vous avez seulement un moniteur 120 ou 144 Hz, cela sera déjà un énorme bond en avant par rapport aux moniteurs 60 Hz.

Le débat est le même dans le monde du mobile, où il existe également des smartphones à 240 Hz.

Pour aller plus loin

Écrans 90 Hz, 120 Hz et 240 Hz : la liste des smartphones...