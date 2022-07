Trottinettes électriques : Segway lance deux Rolls-Royce ultra puissantes et endurantes

Segway a annoncé le lancement des précommandes de deux nouvelles trottinettes électriques appartenant à la gamme GT : les Segway GT1E et GT2P. Les fiches techniques et les prix de ces deux produits les placent clairement dans la catégorie haut de gamme.

Pour ceux et celles qui suivent assidûment l’actualité des trottinettes électriques, vous n’êtes probablement pas passés à côté des Segway GT1E et GT2P, présentées en mars dernier lors d’une conférence de presse. Quatre mois plus tard, leur lancement est enfin effectif sous forme de précommandes, indique la société.

L’une pour la ville, l’autre pour le circuit

La GT1E se destine à la ville grâce à son excellente autonomie de 70 kilomètres – à vérifier lors d’un test et en conditions réelles. Le reste de ses caractéristiques ont de quoi donner envie à plus d’un et plus d’une :

Moteur : 3000 W au niveau de la roue arrière

Vitesse maximale : 25 km/h

Batterie : 1009 Wh

Autonomie : 70 km

Pneus : tubeless de 11 pouces

Suspensions avant et arrière

Freins à disque avant et arrière

Feu de freinage à l’arrière

Pliable : en deux étapes

Poids : 47,6 kg

Poids supporté : 150 kg

Angle de montée : 23 %

Tableau de bord LED

Certifiée IPX4

Source : Segway Source : Segway Source : Segway

La Segway GT2P pousse les performances beaucoup plus loin, à tel point qu’elle est interdite sur les pistes cyclables, eu égard à sa vitesse maximale de 70 km/h obtenue grâce au mode Boost. Ce modèle doit être utilisé sur des circuits de course ou propriétés et voies privées. Sur le papier, la fiche technique est tout aussi belle :

Moteur : double moteur de 3000 W

Vitesse maximale : 70 km/h

0 à 48 km/h en 4 secondes

Batterie : 1512 Wh

Autonomie : 90 km/h

Pneus : tubeless de 11 pouces

Segway Dynamic Traction Control (SDTC) pour améliorer l’adhérence

Système de suspension à double bras

Freins à disque avant et arrière

Poids : 52,6 kg

Poids supporté : 150 kg

Angle de montée : 30 %

Tableau de bord OLED

Certifiée IPX4

Prix et disponibilités des Segway GT1E et GT2P

Disponible en précommandes, le duo devrait également être disponible chez les partenaires de Segway-Ninebot, en magasin et en ligne, à partir de la première moitié de septembre.

Sur le site français, la Segway GT1E est disponible au prix de 2499 euros, contre 2999 euros pour la Segway GT2P. Les livraisons, elles, auront lieu d’ici fin août ou début septembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.