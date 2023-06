Cette trottinette électrique futuriste et pliable en 4 s’inspire beaucoup de l’automobile

Hilo One n’est pas une trottinette électrique comme les autres. Imaginée par l’ancien PDG d’Aston Martin, elle hérite de nombreuses technologies automobiles. Son système de pliage lui permet en outre d’être ultra compacte.

En matière d’innovations, nous ne pouvons pas dire que le marché de la trottinette électrique foisonne comme un volcan. Pourtant, quelques nouveaux acteurs tentent d’apporter un vent de fraîcheur à leur manière, à l’image de Pure Electric et de ses trottinettes Pure Advance.

Cette jeune pousse britannique est rejointe par un tout nouveau protagoniste, Hilo, dont la trottinette électrique Hilo One a récemment fait l’objet d’une officialisation, nous apprend Next Web. Ce projet a été chapeauté par Andy Palmer, ancien PDG d’Aston Martin ayant également travaillé sur le lancement de la première Nissan Leaf.

Détection des dangers

Sa longue expérience dans l’univers automobile se ressent pleinement. La Hilo One hérite ainsi de nombreuses idées et technologies issues des voitures, tout particulièrement au niveau des systèmes de sécurité. Par exemple, une caméra arrière est capable d’analyser l’environnement et de vous prévenir d’un potentiel danger.

Pour ce faire, la Hilo One émet un signal sonore et haptique (via les poignées) à l’utilisateur. À voir à quel point ce système est bien conçu pour éviter que ce dernier soit constamment spammé en ville notamment, là où la circulation est généralement dense.

L’autre inspiration relative aux voitures n’est autre qu’un planificateur d’itinéraires. Cette technologie centrale et essentielle à nos voitures électriques – pour s’arrêter au bon moment selon le niveau de batterie restant – permettra visiblement au conducteur de planifier à l’avance son trajet, puis de le suivre depuis le grand écran central.

La signature lumineuse a aussi été au cœur du projet. Ainsi, la Hilo One profite d’un halo à 360° qui diffuse une lumière tout autour d’elle, qui n’est pas sans rappeler les liserés horizontaux de certaines automobiles récentes. Bref, à n’en pas douter, Andy Palmer a ici mélangé deux mondes : celui des voitures et des trottinettes.

Des ailettes latérales en guise de deck

En revanche, nous ne pouvons qu’émettre des doutes quant à la pertinence des ailettes latérales en lieu et place d’un deck central. Nous avons en effet pu tester cette configuration sur la Pure Advance+, pour un résultat plus que mitigé : équilibre bancal et confort moyen étaient au rendez-vous.

Certes, cela a le mérite de lui donner du style, mais attention à ce que cela ne se fasse pas au détriment de l’expérience de conduite globale. Pour le reste, la Hilo One se démarque par son système de pliage relativement poussé, qui lui permet de jouer la carte de la compacité et de la praticité une fois pliée.

Ce modèle profite enfin d’une grosse roue avant de 12,5 pouces, qui pourrait s’avérer utile sur les pavés et autres aspérités de la roue, combinée à deux moteurs électriques de 350 W et d’un freinage électronique. Sa vitesse maximale respecte bien les lois européennes en vigueur, à savoir 25 km/h. Son autonomie théorique de 32 km paraît néanmoins très faiblarde sur le papier.

Un prix salé

Les précommandes de la version Founders Edition sont d’ores et déjà ouvertes dans le monde entier et dans une quantité limitée (500 unités). Un apport de 20 euros est demandé, pour des livraisons attendues en 2024. Son prix final ? Environ 2000 euros, soit un tarif sacrément salé.

