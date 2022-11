Compact Neo : ce vélo électrique se montre bien pratique grâce à deux idées astucieuses

Cannondale a présenté plus tôt dans le mois de novembre un nouveau vélo électrique compact répondant au nom de Compact Neo. Ce modèle affiche un rapport qualité-prix intéressant.

Le constructeur américain de vélos et vélos électriques Cannondale a renforcé sa gamme de VAE dans le courant du mois de novembre avec le Compact Neo. Comme son nom l’indique, ce modèle mise sur un gabarit plus contenu que la normale et un aspect pratique pour des trajets principalement urbains.

Décliné en une seule et unique taille de cadre, le Compact Neo opte pour des pneus de 20 pouces K-Rad signés Kenta. Son cadre en aluminium fait légèrement penser à celui des VanMoof, là encore à une échelle de taille légèrement différente. Surtout, ce cycle branché s’appuie sur de petits systèmes astucieux pour accentuer son côté passe-partout.

Guidon pliable

Le guidon peut se plier et s’aligner dans l’axe du cadre, lorsque les pédales sont quant à elles rétractables. De petites astuces que nous avions notamment croisées sur l’excellent IWEECH et qui s’étaient avérées bien pratiques pour garer son vélo au bureau sans encombrer le passage à cause d’un guidon trop large.

Source : Cannondale Source : Cannondale Source : Cannondale

Les 18 kilos du Compact Neo peuvent paraître un poil élevé compte tenu de son format, mais cela reste décent pour un vélo à assistance électrique. Le reste de la fiche technique nous réconcilie bien comme il faut, eu égard aux 75 km d’autonomie offerts par la batterie de 250 Wh, nichée dans le tube diagonal du cadre.

Attention tout de même : il n’est pas précisé avec quel mode d’assistance électrique – au nombre de trois – ce rayon d’action a été obtenu. Il faut également compter sur un moteur Hyena de 250 W placé sur le moyeu de la roue arrière, associé à un capteur de force. En revanche, le couple n’est pas indiqué.

Des freins rassurants

La bonne nouvelle, c’est que le capteur de force apporte une expérience de conduite dynamique, réactive et naturelle, car l’assistance est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Et pour jouer avec la résistance du pédalier, une transmission à huit vitesses est de la partie.

La partie sécurité est assurée par des freins à disque hydrauliques Tektro avec des disques de 160 mm. Clairement rassurant. De série, le Compact Neo embarque un porte-bagages, des garde-boue et des feux arrière et avant Hermans.

Pour le moment, seul le site américain le propose à un prix de 1900 dollars, précise Hibridos y Electricos, soit 1833 euros au taux de change actuel, sans compter les taxes inhérentes à la France.

