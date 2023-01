Ce BMX électrique devrait décevoir les puristes, mais pas parce qu’il est électrique

SWFT BMX est un tout nouveau BMX électrique dont le prix abordable peut donner envie. Sauf que la présence de câbles de frein empêche toute possibilité de figures sophistiquées. Une philosophie un peu à contre-courant de la pratique.

Aujourd’hui, les vélos électriques représentent presque toutes les catégories de cycle : du modèle urbain au VTC en passant par le VTT ou encore les cargo. Le BMX est un cas un poil plus particulier, car bien plus niché que les autres. Ce type de véhicule est en effet utilisé pour réaliser des figures et autres cascades – mais aussi de la course.

Quelques constructeurs ont déjà été séduits par l’idée d’un BMX électrique : citons l’Hyper Jet Fuel E-Ride BMX et le Mastix One. Le premier pouvait difficilement être qualifié de BMX électrique au regard de ses roues 26 pouces. Un BMX se cantonne généralement à des roues de 20 pouces. Le second, dans l’idée, s’en rapprochait le plus.

Un câble de frein qui bloque tout

Un autre petit nouveau vient s’inviter à cette fête encore restreinte : le SWFT BMX. Sauf qu’une fois de plus, un composant clé l’empêche de proposer les mêmes aptitudes qu’un BMX classique, à savoir la présence d’un frein à disque. Pourquoi cet élément pose-t-il problème ? Avec, il est tout bonnement impossible de faire tourner son guidon à 360°.

Or, la philosophie même d’un BMX – qui plus est pour la pratique dite « Freestyle » – est d’apporter un niveau de liberté totale pour réaliser des figures dignes de ce nom. C’est pourquoi les BMX taillés pour les cascades optent plutôt pour un frein rotor, qui permet de freiner sans vous soucier du nombre de tours effectué avec votre guidon.

Un prix abordable

En l’occurrence, ce n’est pas le cas du SWFT BMX. Malgré ses roues de 20 pouces, il se limitera à un usage relativement classique. D’ailleurs, et comme le souligne justement Electrek, la marque insiste sur le fait suivant : ce VAE n’est pas fait pour les cascades. Les choses sont au moins très claires.

Pour le reste, le SWFT BMX se cantonne à une fiche technique limitée compte tenu de son prix abordable de 999 dollars. Il faut en effet composer avec un capteur de rotation ou encore une batterie un peu juste de 270 Wh. Ajoutez à ça une béquille, un phare avant et un poids global de 18 kilos.

Des pegs à l’honneur

Pour renforcer l’aspect BMX de son modèle, le constructeur a tout de même ajouté quatre pegs. Ces tubes sont fixés sur l’axe des roues du vélo et permettent aux pilotes de réaliser des figures dites « grind », c’est-à-dire une glissade le long d’une surface.

Dans tous les cas, le SWFT BMX n’a pas sa place en Europe au regard de sa puissance : 350 W, pour une vitesse maximale de 32 km/h. Sur le Vieux continent, un VAE doit être limité à une puissance de 250 W et une allure de 25 km/h atteinte via l’assistance électrique.

