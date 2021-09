Puissant et endurant, ce Chromebook avec puce Qualcomm est 100 € moins cher

Pour la rentrée, le Chromebook Acer Spin 513 Touch est en promotion chez Boulanger. L’occasion de découvrir l’un des rares Chromebook à être équipé d’une puce ARM sur le marché français.

Dans la foulée d’Apple, qui a déjà intégré des SoC ARM pour ses ordinateurs portables les plus récents, de nombreux constructeurs ont décidé d’abandonner les processeurs traditionnels pour leurs machines. L’objectif avoué : réduire la consommation électrique et donc augmenter l’autonomie sans pour autant sacrifier les performances.

C’est dans cette optique qu’Acer a sorti dans le courant de l’année passée le Spin 513 Touch, un Chromebook 2 en 1 équipé d’un SoC Snapdragon SC7180. Ce PC portable qui allie autonomie et performance est actuellement en promotion à 329 euros chez Boulanger au lieu de 429 euros habituellement.

Le Acer 513 Touch en bref

SoC Qualcomm Snapdragon SC7180

4 Go de Ram

64 Go de stockage

Dalle 13 pouces FHD tactile

Chrome OS

Autonomie et silence : la puce ARM à son meilleur

Avec son Spin 513 Touch, Acer a misé sur une puce ARM. Traditionnellement réservées aux mobiles, ces puces offrent de nombreux avantages par rapport aux processeurs classiques lorsqu’on les installe dans le châssis d’un PC portable.

Le gros avantage du Snapdragon SC7180 installé dans cette machine réside incontestablement dans le gain significatif qu’il permet de réaliser en matière d’autonomie. Les SoC (System on a Chip) sont beaucoup moins gourmands en énergie que des processeurs.

Ce Spin 513 Touch peut ainsi profiter de près de 14 heures d’utilisation sans aucune recharge, y compris en regardant des vidéos ou en utilisant des programmes de retouches d’image. Avantage supplémentaire de cette basse consommation d’énergie, le Snapdragon SC7180 chauffe peu, ce qui dispense le Spin 513 Touch d’un système de refroidissement.

L’absence de ventilateurs permet de réduire drastiquement l’empreinte sonore du Spin 513, en faisant une machine parfaitement silencieuse qui pourra être utilisée partout sans risque de gêner.

Un ordinateur polyvalent pour la rentrée

Le choix de la puce ARM au cœur de l’architecture de ce Chromebook est loin d’être anodin. Parfaitement optimisé pour ce genre de puces, Chrome OS permet de tirer le meilleur parti des applications téléchargées sur le Google Play Store. Il offre des performances plus que correctes dans la plupart des usages y compris sur du jeu, pour peu qu’ils ne soient pas trop gourmands.

Le Acer Spin 513 Touch est aussi un PC portable très polyvalent grâce à son écran tactile de 13 pouces et sa charnière qui pivote à 360 degrés. Il est ainsi possible, en un tournemain, de le transformer en tablette qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple.

Ergonomie et élégance

Pensé pour la mobilité, cet Acer Spin 513 Touch est compact et robuste. Avec seulement 1,2 kg pour 15 mm d’épaisseur, il dispose d’un châssis en aluminium et d’une charnière renforcée. Il brille aussi grâce à sa dalle FHD tactile de 13 pouces habillée de Gorilla Glass pour plus de solidité. Il dispose aussi d’un clavier rétroéclairé, ce qui est suffisamment rare sur une machine dans cette gamme de prix, et donc intéressant à souligner.

Pour ne rien gâcher, il dispose de toute la panoplie nécessaire pour en faire un allié idéal du travailleur itinérant. Malgré sa faible épaisseur, il embarque tout de même deux ports USB-C (qui supportent le DisplayPort) et un port USB 3.2 Gen 1 Type A sur ses flancs, et s’avère compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Vendu habituellement à 429 euros, le Acer Spin 513 Touch est actuellement vendu à 329 euros chez Boulanger. Cette réduction de 100 euros est valable jusqu’au 27 septembre prochain.