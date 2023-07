Photo animalière : à vous de désigner le vainqueur de notre concours photo

À poil, à écailles ou à plumes, vous avez une semaine pour voter pour votre photo d'animal favorite.

Nouvelle quinzaine, nouvelle édition du concours photo de Frandroid. Après les deux premiers concours, sur le thème du soleil et de la musique, remportés respectivement par Jules et par Renaud, nous passons désormais aux animaux pour le thème de cette troisième édition.

Veau, vache, cochon, insecte, oiseau, chien, chat, poisson ou serpent, vous avez eu une semaine pour nous faire parvenir vos plus belles photos animalières. Et vous avez répondu largement présent, avec plus de 50 photos envoyées. Parmi ces cinquante photos, la rédaction de Frandroid a sélectionné quatre finalistes : les photos de Yohan, Stéphanie, Jean Pierre et Clément.

Photo de Yohan : Leya

Contrairement aux apparences, cette photo a été prise de jour sans fond noir. J’ai juste réduit la luminosité de l’appareil et mis un coup de flash. La photo de mon chien (Leya) a été prise au 35 mm avec mon Nikon D5600, l’exposition retravaillée avec Lightroom.

Photo de Yohan, prise au Nikon D5600

Photo de Stéphanie : chat

J’ai pris la photo avec mon Oppo Find x2 Lite du chat de mon voisin sous la rouille du séparateur du balcon alors que je jouais avec lui avec une ficelle. J’ai retouché la photo avec l’outil Adobe Photoshop en reprenant du détail sur les yeux et volontairement bien saturé la rouille, car je trouvais que c’était un élément important et majeur de la photo.

Photo de Stéphanie, prise avec un Oppo Find X2 Lite

Photo de Jean Pierre : vautour fauve

Je vous prie de trouver ci-joint une photo que je soumets au concours que vous proposez. Cette photo est faite avec un boîtier Nikon D850 et un objectif Sigma à la focale de 185 mm. Je n’ai travaillé que la colorimétrie et un léger recadrage avec le logiciel Capture One. L’oiseau que vous voyez est un vautour fauve, la prise de vue a été réalisée lors d’une rando dans les Pyrénées atlantiques.

Photo de Jean Pierre, prise au Nikon D850

Photo de Clément : Nazca

J’ai vu passer deux articles sur vos concours photo et je me suis dit que c’était l’occasion de participer à un concours pour une fois. Pour un peu de contexte, la photo a été prise à Villers sur Mer en Normandie l’été dernier avec un coucher de soleil à tomber par terre. Sur la photo vous trouverez Nazca, une Cavalier King Charles qui avait 4 ans lors de la photo, mais elle nous a quittés en début d’année. Le titre de la photo porte simplement son nom : Nazca. Elle a été prise avec un Oppo Find X3 Pro et n’a subi aucun montage à part une légère retouche de couleur. En espérant que vous apprécierez le cliché !

Photo de Clément, prise au Oppo Find X3 Pro

À vous de désigner le vainqueur

Comme pour chaque édition du concours, c’est vous qui avez le dernier mot. Vous avez donc six jours, jusqu’au 18 juillet à midi pour voter pour votre cliché favori parmi les quatre finalistes, dans le module de sondage ci-dessus.

Chargement Quelle photo animalière vous plait le plus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo de Yohan (Leya)

Photo de Stéphanie (chat)

Photo de Jean Pierre (vautour fauve)

Photo de Clément (Nazca)

Au terme de cette semaine de vote, cet article sera mis à jour le 18 juillet pour annoncer le vainqueur de cette troisième édition, avant l’annonce d’un nouveau thème pour une quatrième édition dès le lendemain.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).