Pour un smartphone, à quel prix s’arrête le milieu de gamme et commence le haut de gamme ?

À partir de quelle somme vous autorisez-vous à dire : « j'ai acheté un smartphone haut de gamme ». Est-ce 500 euros ? Plutôt 900 ? C'est tout l'objet de notre sondage de la semaine.

C’est un débat qui revient souvent dans une rédaction comme la nôtre. Est-ce que tel ou tel smartphone appartient au milieu ou au haut de gamme ?

Ils sont légion les modèles à naviguer entre ces deux eaux. On peut citer par exemple l’attendu Galaxy S21 FE et le S20 FE, qui prennent des modèles haut de gamme de chez Samsung pour les rapprocher du milieu de gamme, en retirant quelques fonctionnalités.

Tout le monde est concerné

Chez Xiaomi, on peut penser au Xiaomi Mi 11, qui casse un peu les prix avec de vraies qualités dignes du haut de gamme, ou encore le Realme GT, qui propose s’offre un des Snapdragon 888 les moins chers du marché.

Même chez Apple, une marque plutôt réputée haut de gamme, d’aucuns regardent l’iPhone 12 mini comme une espèce de transfuge, ou bien comme un iPhone 12 plus accessible, qui viendrait presque taquiner le milieu de gamme.

Certaines marques comme OnePlus se sont même construit une réputation de « flagship killer », sous-entendu d’une marque qui vendrait des smartphones au prix d’un milieu de gamme, avec des qualités de haut de gamme.

À l’arrivée, une question de prix

En définitive, vous l’aurez compris, cette délimitation est un peu floue. Chacun et chacune s’érige ses petites frontières mentales entre ce qu’il ou elle est prêt à dépenser avec un petit budget, avec un budget correct, ou encore ce qu’on serait capable d’acheter si on voulait casser sa tirelire. De plus, le prix des smartphones a tendance à aller grandissant, repoussant toujours plus loin la frontière du milieu de gamme vers le haut.

Mais les marques elles-mêmes définissent aussi un peu ce qu’elles considèrent comme du milieu ou du haut de gamme. Si on reprend l’exemple de Samsung, sa gamme A est censée répondre aux attentes de l’entrée et du milieu de gamme, là où sa gamme S se présente comme du haut de gamme. La gamme Z quant à elle, pourrait appartenir au très haut de gamme.

Pour un smartphone, à quel prix s’arrête le milieu de gamme et commence le haut de gamme ?

Bref vous l’aurez compris, tout est affaire de prix, et c’est pour cette raison que nous aimerions savoir où vous placez la barre de séparation entre le milieu et le haut de gamme.

Pour un smartphone, à quel prix s'arrête le milieu de gamme et commence le haut de gamme ?

600 euros

700 euros

800 euros

900 euros et plus

Si vous considérez que le juste prix manque dans nos réponses, n’hésitez pas à nous l’indiquer dans la partie commentaires de cet article. Vous pouvez aussi motiver votre réponse en fonction de votre façon de voir le marché des smartphones.