Meet, Zoom, Teams… quelle application utilisez-vous pour vos visioconférences ?

Que ce soit pour appeler des proches ou des collègues, les applications de visioconférence sont devenues assez incontournables depuis 2020. Et vous, laquelle utilisez-vous ? C'est notre sondage de la semaine.

Comme dit le poète, on ne choisit pas son application de visioconférence, c’est elle qui vous choisit. Pour beaucoup d’entre nous, nous n’avons d’ailleurs pas vraiment choisi de nous retrouver à échanger via webcams interposées, mais les évènements de début 2020 en l’ont décidé pour nous. Les applications de messagerie ne suffisant pas toujours, il a bien fallu jeter son dévolu sur l’une des applications d’appel vidéo disponibles.

Zoom est sans conteste l’application qui a su tirer son épingle du jeu. Alors que quasi personne ne la connaissait avant le début de la pandémie, il y a de fortes chances que vous soyez passé par elle à un moment donné l’année dernière. Que ce soit dans un cadre familial ou professionnel.

Les applis pour cols blancs

Ne nous leurrons pas. Si les applis d’appels vidéo sont entrées définitivement dans nos vies en 2020, c’est bien souvent par l’intermédiaire du travail ou des études. C’est sans doute pour cela que les apps de visioconférence les plus populaires sont toutes très centrées vers l’univers de l’entreprise.

Cela n’empêche pas Google Meet, Teams — maintenant intégré directement à Windows 11 –, Zoom ou même Skype de tenter de s’extirper de cette image un peu sérieuse. Toutes ces apps, lorsqu’elles communiquent, nous montrent des familles qui s’appellent, des petits enfants discutant gaiement avec leurs grands-parents, etc. Mais lorsqu’il s’agit de présenter de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de lever la main sur Google Meet, on sent bien que c’est l’entreprise qui est le nerf de la guerre.

Au fur et à mesure de l’année, beaucoup d’applications ont d’ailleurs ajouté pas mal d’options dans le but de rendre l’expérience de la visio un peu moins désagréable. Zoom a par exemple réfléchi à un système de salle virtuelle un peu plus fun que l’empilement de rectangles qu’on a tous connu. Google Meet a récemment ajouté des fonds un peu plus rigolos que la moyenne.

Pas sûr cependant qu’il y ait de quoi motiver la migration d’une app à une autre. La plupart des groupes d’amis et entreprises ont généralement pris leurs habitudes sur telle ou telle solution.

Quelle application utilisez-vous pour vos visioconférences ?

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité consacrer notre sondage de la semaine à cette question.

Chargement Quelle application utilisez-vous pour vos visioconférences ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Meet

Zoom

Teams

Skype

Autres

Comme d’habitude, n’hésitez pas à réagir en commentaire et à motiver votre choix. Nous éditerons cet article en fin de semaine pour y intégrer les réactions que nous trouverons les plus intéressantes.

