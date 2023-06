Êtes-vous favorable aux batteries facilement remplaçable sur smartphone ?

Le parlement européen a voté en faveur d'une directive imposant aux constructeurs de smartphones et de PC portables de faciliter le remplacement des batteries. Que pensez-vous de cette mesure ?

Cette semaine, le Parlement européen a pris une décision forte en faveur des consommateurs et de l’environnement. Le législateur européen a en effet adopté une directive imposant aux constructeurs de smartphones et d’ordinateurs portables de faciliter au maximum le remplacement de batterie de leurs appareils.

En plus de cette première mesure, la décision vient également fixer quelques règles quant au recyclage de ces batteries, puisque les industriels devront, à compter de 2031, recycler au moins 80 % du lithium utilisé dans les accumulateurs et 95 % du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel.

Néanmoins, cette nouvelle décision européenne, contraignante pour les constructeurs n’est pas du goût de tous. Certains craignent par exemple que ces règles ne viennent contraindre les constructeurs quant au design de leurs smartphones, avec des modèles plus épais. On a également pu lire des inquiétudes aussi bien quant à l’étanchéité des smartphones qu’aux problématiques que ces règles pourraient poser en termes de charge sans fil par induction.

Une mesure salutaire ou trop contraignante ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis. Êtes-vous favorables à ces nouvelles règles ou les jugez-vous trop contraignantes ? Dites-le-nous en votant dans le sondage de la semaine.

Chargement Êtes-vous favorables aux batteries facilement remplaçable sur smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, c'est toujours mieux pour l'environnement

Bof, je ne vais pas m'en charger moi même

Non, il y a trop de contraintes

Comme toutes les semaines, cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats. N’hésitez pas non plus à développer votre avis en commentaire. Les réponses les plus pertinentes seront ainsi ajoutées à l’article.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.