Pourquoi Xiaomi va sans doute lancer une petite tablette pour affronter l’iPad mini

Xiaomi a sondé ses fans pour savoir ce qu'ils penseraient d'une tablette de 8 pouces et un responsable de la sous-marque Redmi parle même d'une forte demande. De quoi laisser penser qu'une alternative à l'iPad mini pourrait voir le jour.

Même si les iPad continuent de régner en maître, le marché des tablettes Android a repris du poil de la bête depuis quelques années. Parmi les acteurs qui participent à ce renouveau, on trouve évidemment Xiaomi. Le constructeur chinois séduit notamment avec sa Xiaomi Pad 6 lancée en 2023 et qui succède à la Xiaomi Pad 5 de 2021.

Ces deux tablettes avaient toutes deux un écran de 11 pouces, taille désormais assez standard pour ces produits. Toutefois, comme on l’apprend sur ITHome, Xiaomi a sollicité ses utilisateurs utilisatrices en Chine, via le réseau social Weibo, pour recueillir leurs idées et un grand nombre d’internautes ont manifesté leur intérêt pour les tablettes de petites tailles.

La marque a donc cherché à avoir leurs avis sur l’idée d’une tablette de 8 pouces.

Une demande « très forte » pour les tablettes de 8 pouces

Après avoir reçu plusieurs réponses favorables, le responsable marketing de la marque Redmi (appartenant à Xiaomi) a aussi publié un message pour affirmer que « la demande de tablettes de 8 pouces est très forte ».

Autant d’éléments qui tendent à laisser penser que Xiaomi pourrait se lancer sur le marché des petites tablettes. Il serait toutefois plus juste de parler d’un retour aux sources puisque les quatre premières générations de tablettes de la marque avaient toutes un écran de 8 pouces. Si cette initiative se concrétise, il faudrait donc surtout y voir un retour de Xiaomi sur un marché qu’il avait laissé de côté.

Une tablette Xiaomi de 8 pouces pourrait représenter une alternative à l’iPad mini 6 (2021) d’Apple qui profite d’une dalle de 8,3 pouces.