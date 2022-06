QD-OLED, Mini LED ou Full LED : jusqu’à 400 € de remise sur les TV Sony Bravia de 2022

Sony lance sa nouvelle gamme de téléviseurs pour l'année 2022, et le constructeur frappe très fort. On retrouve des écrans OLED, LED, Mini LED et surtout une grande nouveauté : du QD-OLED. Autant de TV qui sont actuellement en promotion à la Fnac.

La nouvelle gamme de téléviseurs Sony pour l’année 2022 est sur le point de sortir, et le constructeur offre l’embarras du choix. Au total, ce sont quatre technologies d’écrans différentes qui composent cette gamme, dont une nouveauté très attendue. En effet, Sony vient de lancer son tout premier téléviseur QD-OLED, et les résultats sont à la hauteur des attentes.

Jusqu’au 21 juin, la Fnac vous permet de réaliser entre 100 et 400 euros de remise sur toute la nouvelle gamme de téléviseurs de Sony grâce à des codes promo. Une offre rare, puisqu’elle concerne des téléviseurs qui viennent tout juste de sortir, ou qui sont encore en précommande.

QD-OLED : la prouesse d’un écran OLED encore meilleur

Voilà maintenant plusieurs années que les téléviseurs OLED se placent comme les meilleurs modèles disponibles sur le marché. Et ce notamment grâce à la profondeur des noirs ou encore aux excellents taux de contraste. En 2022, cette technologie franchit une étape supplémentaire en passant au QD-OLED, que l’on trouve sur l’un des nouveaux téléviseurs Sony.

Il s’agit en fait de la même technologie d’écran, sur laquelle on applique un filtre de « quantum dots ». Ce terme vous dit quelque chose ? C’est normal, puisqu’il s’agit de la même technologie que le QLED. Lors de son test du Sony XR-55A95K, Frandroid notait que cela offrait « un rendu des couleurs qui parait beaucoup plus pur« , et ce même sur les blancs et les gris, pour des « scènes qui semblent incroyablement naturelles« .

Mini LED : la nouvelle génération de TV LED

Technologie historique de nos écrans plats, le rétroéclairage LED a déjà beaucoup évolué. Auparavant cantonné au rebord des téléviseurs, il prend place maintenant derrière toute la dalle. C’est la technologie Full Array LED des téléviseurs Sony, qui offre notamment d’excellents pics lumineux.

Depuis peu, le rétroéclairage LED entame une transition vers le Mini LED. Le fonctionnement est le même, sauf que les LED utilisées sont beaucoup plus petites, et donc plus nombreuses. Dans les faits, cela permet d’obtenir de meilleurs taux de contraste, une luminosité encore plus élevée et des couleurs plus précises. Le blooming est également réduit en comparaison aux téléviseurs LED classiques, sans pour autant faire mieux que l’OLED.

La gamme 2022 de téléviseurs Sony

Même si les technologies d’écrans et de rétroéclairage diffèrent, les nouveaux téléviseurs Sony partagent bon nombre de points communs. Positionnés comme des modèles très haut de gamme, ils profitent des caractéristiques les plus importantes que l’on attend d’un excellent téléviseur de 2022. On retrouve notamment :

des écrans 4K avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et des ports HDMI 2.1 pour profiter à fond des nouvelles consoles de jeu ;

l’interface Google TV, qui donne accès à toutes les applications de SVoD et qui suggèrent automatiquement des contenus à regarder selon votre historique ;

une compatibilité HDR, HDR-10 et Dolby Vision côté image, DTS et Dolby Atmos côté son ;

le Cognitive Processor XR, l’excellente puce de Sony qui gère le traitement numérique de l’image (upscalling, compensation des mouvements, etc.) ;

un accès offert à Bravia Core, le service de streaming exclusif aux TV Sony pour une durée de 12 à 24 mois, ainsi que 5 à 10 crédits films offerts selon le modèle.

Jusqu’à 400 euros de remise sur les nouveaux TV Sony

À peine sortis, les téléviseurs 2022 de Sony sont déjà en promotion à la Fnac. L’enseigne vous permet d’économiser jusqu’à 400 euros sur ces nouvelles références grâce à plusieurs codes promo.

100 euros de remise grâce au code BRAVIA100

Ce code promo concerne les modèles :

200 euros de remise grâce au code BRAVIA200

La promotion est valable sur les modèles suivants :

300 euros de remise grâce au code BRAVIA300

La remise de 300 euros est disponible sur :

le TV Mini LED Sony X95K en 75 pouces qui descend à 4699 euros

le TV OLED Sony A83K en 77 pouces qui descend à 4299 euros.

400 euros de remise grâce au code BRAVIA400

La plus grande promotion est réservée à un seul modèle :