TV 8K : faut-il se presser avant que la réglementation les interdise ? (non)

L'Union européenne veut réglementer les téléviseurs 8K, ce qui pourrait interdire la vente de certains modèles. Mais qu'en est-il vraiment ?

Faut-il se dépêcher d’acheter un téléviseur 8K avant qu’ils soient interdits de vente en Europe ? Malgré la législation européenne, les écrans 8K ont encore de beaux jours devant eux.

L’UE veut interdire les écrans trop gourmands

C’est la fin de l’abondance ! La crise énergétique et climatique est là et il serait bien d’arrêter de faire n’importe quoi, à tous les niveaux. Cela passe évidemment par des restrictions, notamment pour les entreprises.

La dernière idée de la Commission européenne vise les marques de téléviseurs. Dès mars 2023, un nouveau barème pourrait imposer une consommation énergétique maximale à tous les téléviseurs, y compris les modèles 8K jusque là épargnés. Ainsi, un modèle de 75 pouces ne pourrait pas dépasser les 141 Watts, tandis qu’un 85 pouces serait limité à 169 Watts. Au-delà, les fabricants ne pourraient tout simplement pas en vendre.

À titre de comparaison, lors de notre test du 75QDNED99 de LG, nous avons relevé une consommation de 171 Wh en SDR et le fabricant indique que cela peut monter jusqu’à 322 Wh en HDR. Et ce n’est même pas le téléviseur le plus gourmand de sa catégorie !

Certes, la 8K est encore loin de s’être popularisée et le format peine à prendre, la 4K étant généralement suffisante sur nos diagonales traditionnelles, mais faut-il se tourner vers ces téléviseurs avant qu’ils ne deviennent inaccessibles ?

Y aura-t-il encore des TV 8K en 2023 ?

Nous avons approché les plus grandes marques de téléviseurs afin d’en savoir plus sur cette législation et savoir si la 8K serait tuée dans l’œuf par l’UE. Spoiler : pas du tout.

Déjà, parce que certains téléviseurs 8K respectent déjà les nouvelles normes à venir. C’est le cas par exemple du 75Z9K de Sony. Il restera donc toujours au moins celui-ci en rayon en mars 2023.

Ensuite, parce que la 8K intéresse pour le moment les constructeurs pour la vitrine technologique. Philips nous indique que « le marché et le potentiel de volume de vente restent très limités », expliquant son absence de ce secteur malgré ses nombreux modèles 4K.

Enfin, parce que des efforts peuvent être réalisés pour réduire radicalement la consommation. Certes, certains modèles actuels explosent significativement la limite, chez Samsung par exemple avec les QN700 et QN900… mais de nouvelles références arrivent en 2023.

Le géant coréen nous a ainsi affirmé que ces nouvelles législations sont regardées de très près et que des discussions sont déjà en cours avec les partenaires commerciaux pour trouver des solutions. Il en va de même pour LG :

De nouveaux modèles 8K seront lancés à partir de mars 2023, et ces derniers respecteront les nouvelles régulations européennes. LG a travaillé sur le sujet depuis quelque temps pour répondre aux nouvelles normes concernant la consommation énergétique et ainsi permettre aux consommateurs européens de bénéficier de ces téléviseurs 8K.

Il en va de même pour Philips qui n’a pas totalement abandonné l’idée de sortir un téléviseur 8K à l’avenir et qui tiendra compte de toutes les régulations à travers le monde avant de commercialiser des modèles.

Vous l’aurez compris, se jeter sur un TV 8K aujourd’hui pour être sûr d’en profiter lorsque les programmes compatibles seront plus nombreux n’aurait aucun sens. Et puis soyons honnêtes : si l’on veut avoir un impact sur la crise climatique, il va inévitablement falloir réfléchir à notre consommation et au renouvellement souvent trop régulier de nos produits tech. Cela aura bien plus d’effet que de scruter leur consommation au Watt près…

