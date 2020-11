Des promotions sur les TV Samsung QLED prêts pour les nouvelles consoles

Entre l'arrivée des nouvelles consoles et le reconfinement, avoir un bon téléviseur chez soi est encore plus tentant. La Fnac et Darty proposent justement une large gamme de téléviseurs Samsung QLED en promotion, et notamment ceux dotés de ports HDMI 2.1, qui se marient très bien avec les nouvelles consoles.

La sortie de PlayStation 5 et de la Xbox Series X est imminente. Pour en profiter pleinement, l’achat d’un téléviseur compatible HDMI 2.1 est recommandé. En effet, c’est avec cette norme qu’il est possible de jouer jusqu’en 4K à 120 images par seconde. Une prouesse dont les nouvelles consoles sont théoriquement capables.

La Fnac et Darty proposent justement des remises importantes sur plusieurs téléviseurs (équipés de ports HDMI 2.1) et barres de son Samsung. Des remises auxquelles il est possible d’ajouter une ODR supplémentaire : celle de la Samsung Blue Week. Pendant une semaine encore, Samsung propose un remboursement des achats de certains de ses produits sous forme d’ODR :

10 % du prix de l’appareil est remboursé pour l’achat d’un produit Samsung éligible acheté

15 % du total est remboursé pour l’achat de 2 produits Samsung éligibles achetés

20 % du total est remboursé pour l’achat de 3 produits Samsung éligibles achetés

Retrouvez tous les détails de la Samsung Blue Week à cette adresse, ainsi que tous les produits éligibles.

Le Samsung QE55Q95T (55″) avec une barre de son Q60T est à 1529 euros (après ODR)

Le téléviseur Samsung Q95T est l’une des meilleures références 4K de l’année. Avec sa technologie QLED, ce téléviseur de 55 pouces est très polyvalent : excellente qualité d’image, traitement de l’image puissant, luminosité élevée et taux de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz. Il propose également un mode jeu qui fait baisser le temps de latence à moins de 10 ms. Un très bon score pour un téléviseur. Enfin, côté design, ce téléviseur dispose du boîtier déporté One Connect qui permet d’effectuer tous les branchements nécessaires à l’abri des regards. Grâce à lui, il n’y a qu’un seul et unique câble qui sort du téléviseur.

Le Samsung S95T est affiché au prix de 1799 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 200 euros. Vous pouvez également profiter d’une barre de son Samsung HW-Q60T offerte en l’ajoutant au panier. Pour couronner le tôt, vous pouvez bénéficier d’un remboursement de 179 euros dans le cadre de la Samsung Blue Week. Le total revient donc à 1529 euros après ODR.

Le Samsung QE50Q80T (50″) est à 990 euros (après ODR)

Pour les budgets moins élevés, le téléviseur Samsung Q80T est également un excellent modèle. Il se situe dans la gamme juste au-dessous du Q95T, et ces deux modèles partagent une bonne partie de leur fiche technique : le processeur de traitement de l’image, le design, la qualité de l’image, le taux de rafraîchissement à 120 Hz, le port HDMI 2.1, etc. Parmi les quelques différences, on note une quantité moindre de zones de rétroéclairage sur le Samsung Q80T, ce qui diminue légèrement les performances du HDR. Les angles de visions sont également un peu moins bons, et le boîtier connecté One Connect est absent. Des détails, car dans l’ensemble le Samsung Q80T est un excellent téléviseur qui permet de profiter d’une très bonne dalle QLED à un prix bien plus accessible.

Le téléviseur Samsung QE50Q80T (50 pouces) est actuellement en promotion au prix de 1099 euros, soit une remise immédiate de 100 euros. En plus, vous pouvez là aussi bénéficier d’une offre de remboursement de 10 % durant la Samsung Week, ce qui fait baisser son prix de 109 euros supplémentaires. Au total cet excellent téléviseur se retrouve à 990 euros après ODR.

Le Samsung QE65Q77T est à 1350 euros (après ODR)

Si vous souhaitez profiter d’un téléviseur QLED en promotion avec une grande diagonale d’image, le Samsung QE65Q77T est une très bonne option. Là encore, ce modèle ressemble beaucoup à ceux présentés plus haut, avec seulement quelques différences à noter. Par exemple, le rétroéclairage du Samsung Q77T provient des côtés, et non de zones présentes directement sous la dalle. Le mode HDR est donc un cran en dessous et l’éclairage est un peu moins uniforme, mais cela permet de faire de sacrées économies sur l’addition finale. Ces quelques différences permettent de faire baisser le prix du téléviseur, ce qui est très intéressant si vous souhaitez profiter d’une grande diagonale de 65 pouces comme celle-ci. La définition 4K, les 120 Hz et le HDMI 2.1 rendent ce téléviseur parfaitement au point pour les consoles next gen.

Le téléviseur Samsung QE65Q77T (65 pouces) est proposé au prix de 1499 euros sur le site de la Fnac grâce à une remise immédiate de 200 euros. Ce téléviseur est éligible à l’offre de remboursement de Samsung, qui s’élève à 149 euros pour ce produit. Au final, comptez 1350 euros pour ce téléviseur haut de gamme.

La barre de son Samsung HW-Q60T à 399 euros

La qualité sonore n’est pas à négliger pour profiter d’un bon film ou d’un jeu vidéo. Plutôt que de s’encombrer avec un kit home-cinéma, les barres de son sont le bon compromis entre compacité et qualité de la restitution sonore. La Samsung HW-Q60 en est le bon exemple. Composée d’une barre de son et d’un caisson de basses, elle est compatible avec les effets sonores surround Dolby Digital et DTS:X. Grâce à la technologie Acoustic Beam de Samsung, cette barre de son est capable de simuler un effet sonore panoramique. Vous pouvez brancher cette barre de son à votre téléviseur avec le port HDMI (ARC) ou bien le port optique. Il est également possible d’y connecter son smartphone en Bluetooth.

Grâce à une remise immédiate de 20 %, le prix de la barre de son Samsung HW-Q60T passe à 399 euros.