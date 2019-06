La firme américaine s’est associée à Toshiba pour sortir son premier téléviseur Fire TV avec du Dolby Vision. Des smart TVs à prix attractif, mais pas disponibles dans l’hexagone.

Amazon possède un gros concurrent à Apple TV, Android TV et les autres systèmes de télévision intelligentes avec son service Fire TV. Disponible en France avec le Fire TV Stick, concurrent du Chromecast, il existe aussi au pays de l’Oncle Sam avec le Stick 4K, le Cube et quelques téléviseurs.

Cette fois-ci, Amazon s’associe donc à Toshiba pour proposer son premier téléviseur Fire TV avec le Dolby Vision intégré. Une télévision au prix très attractif, mais qui n’est pas disponible officiellement en France.

Réservé aux États-Unis

Ce Toshiba est disponible en 5 variantes :

32 pouces à 180 dollars (environ 160 euros)

43 pouces à 300 dollars (environ 265 euros)

49 pouces à 330 dollars (environ 290 euros)

50 pouces à 380 dollars (environ 330 euros)

55 pouces à 450 dollars (environ 395 euros)

Des prix plus qu’intéressants quand on sait que certaines Smart TVs de ce type peuvent avoir une facture montant bien plus haut.

Compatible 4K à partir du modèle 43 pouces, il possède également la fonction Dolby Vision sur le modèle 55 pouces et bientôt sur les modèles 43 et 50 pouces — le modèle 43 pouces passant à 330 dollars — d’ici le 30 juin prochain. Dolby Vision est un mode HDR (High Dynamic Range) pour les téléviseurs assez économique, mais pas pour autant mauvais.

Les téléviseurs seront disponibles aux États-Unis sur Amazon et dans les magasins et le site web de Best Buy. Les Numériques précisent qu’il sera peut-être possible de l’importer d’ici quelques semaines.