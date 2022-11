Salto : quel avenir pour la plateforme de streaming française ?

Le service de streaming français s'apprêterait à perdre deux groupes fondateurs, TF1 et M6. France Télévisions pourrait aussi suivre très bientôt.

Si ces derniers mois, vous avez suivi l’actualité de Salto, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le service de sVOD va mal. Récemment, on apprenait que ce concurrent de Netflix, Amazon Prime Video et autre Disney + pourrait fermer moins de deux ans après son lancement. Le média La Lettre A abonde dans ce sens dans un article qui rapporte que TF1 et M6 auraient pris la décision de se retirer. Pour rappel, Salto avait été fondé par trois entités, TF1, M6 et France Télévisions.

La décision de vendre leur part aurait été prise par TF1 et M6 lors d’un conseil de surveillance du 17 novembre et elle reposerait principalement sur les obligations imposées par le conseil anti-trust, jugées trop lourdes par les deux entreprises.

Les programmes resteraient

Ce ne serait toutefois pas encore la fin des haricots pour l’alternative française du streaming vidéo. L’entreprise pourrait continuer de compter sur les contenus de TF1 et M6 qui resteraient disponibles sur sa plateforme.

Il n’en reste pas moins que la situation est compliquée. Salto a toujours peiné à s’imposer dans le paysage français. La plateforme viendrait de dépasser la barre des 800 000 abonnés, un chiffre important, mais qui reste loin des 13 millions de Netflix en France. Le service souffre en outre de son absence sur les box des fournisseurs d’accès à internet en dehors de Bouygues Télécom.

Ajoutons au tableau que son dernier propriétaire, France Télévisions, pourrait être enclin à suivre TF1 et M6 en vendant ses parts, rapporte La Lettre A. Rappelons qu’en mars dernier, le groupé audiovisuel public, avait annoncé qu’il souhaiterait sortir de Salto si le projet de fusion entre TF1 et M6 allait à son terme. Depuis, l’Autorité de la concurrence a mis un stop au projet et les deux groupes privés ont fait savoir qu’ils abandonnaient leur fusion, ce qui avait coupé court au projet d’émancipation du groupe public.

Qui pourrait reprendre les parts ? Canal+ l’aurait envisagé, mais l’entreprise serait maintenant occupée par ses négociations autour du rachat d’OCS d’après Variety. En l’absence de repreneur, la liquidation pourrait être envisagée.

