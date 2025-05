Le groupe Altice met en vente un de ses « joyaux » avant la cession de SFR : 7 millions de prises fibre cherchent repreneur

Nouvel épisode du feuilleton autour de la vente de SFR. Avant de se débarrasser de l’opérateur au carré rouge, le groupe Altice se donne comme objectif d’alléger sa dette autant que possible en cédant ses actifs. Et c’est l’un des plus beaux joyaux de sa couronne qu’Altice vient de mettre en vente.