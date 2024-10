C’est la 2e faillite en trois ans pour ce constructeur de fatbikes électriques, qui est sur le point de disparaître

Urban Mobility, l’entité derrière les fatbikes électriques Doppio, fait officiellement faillite pour la deuxième fois en trois ans. Un coup dur pour son patron Peter Eiselin, qui pointe du doigt la publicité négative récemment observée autour des fatbikes et la prolifération de modèles importés et débridés illégalement.

Cinq ans après son lancement, la marque de fatbikes électriques Doppio fait faillite pour la seconde fois. L’information nous vient tout droit du média néerlandais RTL Nieuws, qui a pu consulter un message des actionnaires dans lequel la mauvaise nouvelle a été annoncée.

Dans ce message, le patron Peter Eiselin apporte sa propre explication à cette déroute. En cause : des chiffres de vente en berne, causés par « la publicité négative persistante autour des fatbikes et l’afflux de modèles importés et améliorés illégalement ». Rappelons qu’aux Pays-Bas, une véritable guerre est menée contre les fatbikes depuis plusieurs mois.

Les assureurs ont lâché les fatbikes

Il est leur est reproché de pouvoir être débridé trop facilement, n’en faisant plus des vélos électriques mais des cyclomoteurs. Multiples saisies, enquête journalistique à charge, motions des députés, modèle banni de l’UE, enquête pénale sur un important fournisseur : les actions sont multiples et à tous les niveaux.

Toute cette agitation a d’ailleurs poussé les assurances à ne plus assurer les fatbikes électriques. C’est la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase, selon Peter Eiselin. « En conséquence, les sociétés de leasing ont cessé de proposer les produits Doppio, entraînant la disparition d’une grande partie du marché », a-t-il indiqué.

Source : Doppio

Aussi, les finances de l’entreprise n’étaient plus au beau fixe depuis 2023 déjà, avant même le tollé médiatique et politique actuellement observé à l’encontre des fatbikes. Des pertes sèches d’un million d’euros ont été signalées l’an passé, année à l’issue de laquelle la dette de la société s’approchait du million d’euros. Plus aucun actionnaire n’a voulu la soutenir.

Une question demeure : quid des clients Doppio, qui dépendent de la marque pour l’entretien, les réparations et les garanties ? L’administratrice en charge de chapeauter la faillite explique étudier diverses possibilités pour un redémarrage partiel. Ce dernier se concentrerait en fait sur l’atelier d’Amstelveen, pour au moins garantir un SAV.

Une première faillite en 2021

Doppio en est donc à sa deuxième faillite après celle de 2021. À l’époque, des problèmes de livraison, un manque de fonds et des conflits entre actionnaires avaient eu raison de l’entreprise. La machine avait été relancée grâce à de nouveaux capitaux fournis par Amsterdam Airbridge et 124 investisseurs issus d’une campagne de financement participatif.

Doppio espérait vendre entre 6000 et 8000 fatbikes électriques en 2024 : malheureusement pour elle, l’aventure s’arrête ici.