La course à la réduction du lithium des voitures électriques : l’approche de CATL

La firme chinoise CATL prévoit de construire plusieurs usines de recyclage de batteries en Europe. Elle possède déjà deux sites d'assemblages sur le territoire et serait en mesure de valoriser certains éléments à 99 %.

Quoi qu’on en dise, on ne peut parler de « zéro émission » quand on parle de voitures électriques. En effet, de nombreux éléments sont encore très polluants, comme la carrosserie, faite majoritairement à base d’acier ainsi que la batterie, bien évidemment. Cependant, les constructeurs et équipementiers travaillent afin de trouver des solutions.

Déjà leader

C’est, par exemple, le cas de la firme chinoise CATL, qui travaille notamment au développement de batteries innovantes, dont la Qilin CTP 3.0, qui offre une plus grande densité. Ce qui signifie qu‘elle utilise moins de lithium, une ressource qui tend à se raréfier. Même si une pénurie n’est pas immédiatement prévisible, contrairement à ce que certaines recherches alarmantes suggèrent, il est crucial de minimiser l’utilisation de ce matériau.

L’extraction du lithium se fait souvent dans des conditions qui posent question d’un point de vue éthique et environnemental. C’est pourquoi plusieurs entreprises se concentrent actuellement sur le recyclage des batteries. Le colosse chinois CATL a exprimé un intérêt marqué pour ce secteur, comme il l’a déclaré lors d’une table ronde lors du Forum Économique Mondial.

Relayé par le site Automotive News Europe, le directeur général de l’entreprise chinoise explique, en effet, que celle-ci souhaite désormais dominer le marché durant toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Cela signifie qu’elle va les fabriquer, mais également s’occuper encore plus activement du recyclage. Un secteur qui commence à bien se développer depuis quelques années, alors que la demande en voitures électriques est de plus en plus forte.

Selon le patron de l’entreprise, CATL serait déjà premier dans ce domaine, puisque celle-ci serait capable de valoriser 99 % de ses batteries NMC (nickel — manganèse — colbalt) et 90 % de ses batteries au lithium. En effet, la société possède déjà des usines en Chine, mais elle veut aller encore plus loin au cours des prochaines années.

L’Europe en ligne de mire

En effet, CATL vise désormais l’Europe. Une stratégie qui a déjà commencé à être mise en place, puisque la firme a implanté deux sites de production sur le territoire. À savoir, un en Allemagne et un second en Hongrie, qui devrait afficher une capacité annuelle d’environ 100 GWh. À titre de comparaison, Tesla annonce 250 GWh au sein de son usine de Berlin après son expansion.

Actuellement, CATL ne fournit pas de précisions concernant sa stratégie de recyclage des batteries en Europe, un enjeu majeur pour la société. Le dirigeant de l’entreprise insiste sur le fait que « le recyclage est une nécessité. Les batteries contaminent le sol. Nous ne pouvons tolérer cela ». En Chine, l’entreprise a déjà consacré une somme approximative de 10 milliards de dollars dans ce secteur. Elle envisage également de collaborer avec un partenaire européen pour étendre cette initiative sur le continent européen.

Pour l’instant, aucune autre information n’a été divulguée à ce propos. Cependant, il est connu que la société chinoise a aussi des vues sur les États-Unis et est en quête de partenaires locaux pour y établir des installations de recyclage de batteries. Bien sûr, CATL n’est pas la seule entreprise qui s’intéresse à ce secteur. RedWood Materials, par exemple, recycle 95 % des batteries.

C’est mieux que Tesla, qui affirme dans son rapport d’impact 2021 pouvoir recycler ses batteries à 91 %. De son côté, Mercedes prévoit d’atteindre les 96 % grâce à la construction d’une usine dédiée en Allemagne. De quoi réduire la demande globale en lithium, ce qui pourrait par ailleurs avoir pour effet de faire chuter son coût, ce qui se répercuterait ensuite sur les prix des voitures neuves.

