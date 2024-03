SFR dit stop aux hausses de prix passé 6 mois avec son offre Fibre Starter

Exit les offres fibre dont le tarif explose passé quelques mois. SFR propose sa Fibre Starter à seulement 29,99 euros, un prix qui n’augmente pas avec le temps. Ce qui en fait un abonnement idéal à conserver pendant plusieurs années.



Tous les 6 ou 12 mois, c’est le même combat. Celui de faire le point sur l’ensemble de ses abonnements mensuels afin d’identifier ceux qui ont augmenté. Et les abonnements fibre sont loin d’être épargnés. D’autant que changer d’offre n’est pas aussi simple que pour un forfait mobile, car l’intervention d’un technicien est souvent nécessaire.

Heureusement, SFR réhabilite ses abonnements à prix fixe et durable, et affiche désormais sa fibre Starter à 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Une formule accessible, mais ô combien complète, avec décodeur TV 4K et débits boostés.

Fibre Starter : bien plus que l’essentiel

Les offres les plus abordables se limitent habituellement au minimum, à savoir une connexion fibre avec 400 Mb/s de débit et sans service annexe. Pas chez SFR.

L’opérateur propose un abonnement fibre aussi complet qu’abordable : la Fibre Starter. Pour seulement 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois, le fournisseur d’accès à Internet (FAI) promet :

des débits attractifs pouvant atteindre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

les appels illimités vers les fixes en France et à l’étranger vers plus de 100 destinations dont les DOM, l’Europe, les États-Unis, la Chine, ou encore le Maroc ;

un décodeur TV 4K inclus ;

un prix fixe qui n’évolue pas passé 6 mois ou un an.

Des services premium donc, mais disponibles à prix plancher. Rares sont les offres aussi généreuses affichées à moins de 30 euros sans augmentation de tarif.

Avec des débits aussi boostés, les gamers retrouvent le plaisir de jouer en ligne avec une faible latence et sans mettre à mal la connexion du reste de la famille. 1 Gb/s est largement suffisant pour couvrir simultanément les besoins de toute la maison.

Souvent absente des offres abordables, la TV 4K et son large catalogue de 160 chaînes est également un plus appréciable au sein de la Fibre Starter de SFR. De plus, grâce au décodeur fourni et à ses fonctionnalités pratiques comme l’enregistrement programmé, le replay ou encore le contrôle du direct, aucun risque de manquer vos films et séries préférées.

Internet partout et dès la souscription

Lorsque vous installez la fibre dans votre nouveau lieu de vie, il faut habituellement patienter plusieurs jours, le temps que la ligne soit activée et que le technicien intervienne chez vous pour raccorder votre logement.

Afin que vous ne soyez jamais privé d’Internet, l’opérateur offre gratuitement à ses clients mobiles (RED ou SFR) une enveloppe de 200 Go sur leur forfait. En partageant ensuite la connexion avec leur TV, leur tablette ou leur PC, ils peuvent alors profiter d’Internet immédiatement, sans attendre le raccordement de la fibre optique.

Pour les autres, SFR a prévu l’option « Internet garanti » à 5 euros par mois. Un petit boîtier 4G, transmis par voie postale ou récupérable directement en boutique SFR, leur permet alors d’obtenir une connexion 4G au plus vite.

Si ce dispositif est avant tout pensé pour palier au temps d’activation de la fibre, il s’avère aussi d’un grand secours en cas de panne de ponctuelle de la box, car il garantit une connectivité en continu. C’est d’autant plus appréciable pour les étudiants et les télétravailleurs qui ne peuvent pas se passer d’une connexion à domicile.

SFR a aussi pensé aux résidents de grandes maisons, qui peinent à capter le Wi-Fi dans certaines pièces. Pour 3 euros par mois, vous pouvez alors obtenir un répéteur Wi-Fi et assurer une bonne connectivité de bout en bout de votre logement.

Ces deux options sont sans engagement et peuvent donc être résiliées en un clic à tout moment depuis l’espace personnel.

Comment souscrire en quelques clics ?

Opter pour la Fibre Starter de SFR à 29,99 euros par mois est aussi simple que rapide. Une fois sur le site Internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner l’offre, puis de vérifier votre éligibilité.

Si celle-ci est bien confirmée, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur les options éventuellement souhaitées, à savoir le répéteur Wi-Fi et la clé 4G, puis d’entrer vos coordonnées, ainsi que votre code RIO. Ce dernier est disponible en composant le 31 79 depuis la ligne concernée.

Grâce à cet identifiant, vous pouvez non seulement conserver votre numéro de téléphone fixe, mais également confier à SFR la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien FAI.

Enfin, une fois les 49 euros de frais d’installation réglés, l’opérateur finalise la souscription et vous propose un rendez-vous pour raccorder la fibre à votre domicile.