Ce forfait à tout petit prix est très généreux en Go

Si vous en avez assez de payer trop cher un forfait que vous n’utilisez pas en intégralité, Prixtel a la solution qu’il vous faut avec son forfait Oxygène à partir de 40 Go à 8,99 euros, sans engagement et totalement modulable. On vous explique comment profiter de cette offre.

Choisir un forfait mobile, c’est bien souvent devoir composer avec une enveloppe de données fixes. Celui qui n’utiliserait pas tout son forfait ou qui en utiliserait plus que ce qui lui a été alloué doit donc prendre garde. Dans le premier cas, vous aurez jeté de l’argent par les fenêtres, dans le second, vous serez pénalisé par un vilain hors forfait sur votre facture du mois suivant.

À ce problème, Prixtel propose une solution élégante avec un forfait modulable nommé Oxygène. Le principe est simple : sur la base d’une enveloppe de 40 Go à 8,99 euros, vous pouvez, en fonction de vos besoins, faire monter la facture jusqu’à 12,99 euros au total pour bénéficier de 80 Go de data au maximum. Une formule à la carte qui vous permet de ne payer… que ce que vous consommez.

Que propose le forfait Prixtel Oxygène ?

Pour répondre à toutes les demandes, le forfait Oxygène de Prixtel propose de nombreuses options dont :

Une enveloppe allant de 40 à 80 Go de données en 4G et 4G+ ;

les appels et SMS/MMS illimités ;

une enveloppe de 15 Go de données depuis l’UE/DOM ;

en itinérance, les appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et la France.

Pour assurer le meilleur service possible à ses utilisateurs, Prixtel s’appuie sur le réseau SFR. Une excellente nouvelle puisque l’opérateur couvre 98 % du territoire national et plus de 99 % de la population française a accès à son réseau dans l’Hexagone selon les observations de l’Arcep.

Choisir Prixtel c’est également choisir un forfait qui s’adapte à vos besoins. Rappelons que, contrairement à un forfait classique, Prixtel fonctionne par paliers. Si vous consommez :

entre 0 et 40 Go de données consommées, 8,99 euros par mois vous seront facturés ;

; entre 40 et 60 Go, 10,99 euros par mois vous seront facturés ;

; entre 60 et 80 Go, 12,99 euros par mois vous seront facturés.

Concrètement, si vous consommez 75 Go de données au mois de novembre, vous paierez 12,99 euros. Mais si votre consommation n’est que de 35 Go sur décembre, vous ne paierez alors que 8,99 euros. Votre facture s’ajuste ainsi chaque mois en fonction de votre consommation réelle.

Enfin, si vous consommez plus de 80 Go, le débit de votre connexion sera fortement réduit. Notez également qu’au début de chaque mois, vous revenez systématiquement au premier palier de tarification, le moins cher.

À chaque besoin, son forfait

Au-delà du forfait Oxygène, Prixtel propose de nombreux autres forfaits pensés pour tous les besoins :

Le petit : il s’adresse à ceux qui consomment peu de données par mois. Un forfait parfait pour les grands-parents ou pour les ados qui veulent un accès à internet en itinérance pour seulement quelques euros. De 10 à 30 Go par mois, le prix du forfait varie de 6,99 euros à 10,99 euros.

Le grand : il répond aux besoins de ceux qui alternent entre leur réseau Wifi et leurs données en itinérance. Le grand propose en effet une enveloppe généreuse allant de 100 à 160 Go de données pour un prix allant de 11,99 à 15,99 euros par mois.

Le géant : il s’adresse, quant à lui, à ceux qui passent l’essentiel de leur temps en vadrouille et qui ne se raccordent que rarement à leur réseau Wi-Fi. Le géant bénéficie en effet d’une large enveloppe de données allant de 150 à 250 Go de données mensuelles. Les tarifs pour ce forfait varient entre 14,99 euros et 20,99 euros par mois.

Sur l’ensemble des forfaits proposés, Prixtel offre également les appels et les SMS/MMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM. Vous pourrez également profiter de 15 Go de données valables en UE et dans les DOM.

Comment souscrire à un forfait Prixtel ?

Pour profiter de n’importe quel forfait Prixtel, rien n’est plus simple. Il vous suffit de choisir votre forfait, de valider votre commande et de choisir la conservation de votre ancien numéro, si vous souhaitez assurer son transfert vers le nouvel opérateur. Vous devrez, pour cela, fournir votre numéro RIO (disponible en appelant le 3179). Une fois cette opération terminée, validez votre commande, et votre nouvelle carte SIM avec votre ancien numéro.