Société Générale VS ING : quelle est la meilleure banque ?

Ce sont deux géants de la banque à la vision différente. Quand la Société Générale reste traditionnelle, mais tend à s'orienter vers un modèle en ligne, ING fait évoluer son offre pour encore plus de simplicité. Alors laquelle se démarque réellement l'une de l'autre ? Nous avons la réponse.

Un taulier contre un challenger, voilà comment on aurait pu appeler ce versus. La Société Générale et ING ont certes des approches radicalement différentes, l’une étant une banque traditionnelle et l’autre une banque en ligne, il existe tout de même des points sur lesquelles elles peuvent s’affronter. Alors laquelle est la meilleure ? Réponse dans ce versus !

La Société Générale et ING en bref

La Société Générale dispose de plus de choix de cartes et de produits bancaires ainsi qu’une meilleure application

dispose de plus de choix de cartes et de produits bancaires ainsi qu’une meilleure application ING dispose d’une meilleure offre bancaire, dont une gratuite, et d’une meilleure ouverture de compte

Société Générale vs ING : ouverture de compte

À l’instar de ce que propose Boursorama Banque, la Société Générale propose un modèle d’inscription et d’ouverture de compte plus ouvert depuis la plateforme Web et même l’application, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années, lorsque l’on devait se rendre en agence pour ouvrir un compte auprès d’un conseiller. Une fois le formulaire de souscription rempli, il vous sera demandé de fournir les pièces justificatives qui feront office de première vérification d’identité. La seconde étape qui fait office de validation est plus contraignante, car elle demande un échange en visioconférence (ou via rendez-vous en agence) avec un conseiller bancaire. Cette étape est cependant exclusive aux comptes Sobrio. Numériquement, tout peut se faire depuis l’application ou le site de la banque, et via rendez-vous. C’est un point assez perturbant qui dénote avec le reste des banques en lignes qui se passent de ce genre d’interaction.

ING de son côté fait tout pour faciliter l’ouverture d’un compte en ligne et en peu de temps. L’inscription et la validation demandent en effet entre 10 et 15 minutes en remplissant le formulaire. Il faut cependant noter que quelques questions peuvent être assez intrusives comme le nom de l’employeur ou les revenus annuels bruts. Il n’est cependant pas encore possible d’ouvrir un compte depuis l’application, celle-ci renvoyant directement sur la plateforme Web de la banque.

Sur ce round, nous avons préféré donner le point à ING qui propose une ouverture de compte bien plus rapide, même si l’on aurait aimé pouvoir le faire depuis l’application.

Vainqueur : ING

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur ING.

Société Générale vs ING : les tarifs

Avec son offre de carte accessible en ligne baptisée Sobrio, la Société Générale propose globalement les mêmes tarifs et conditions qu’une banque en ligne classique. La carte Visa Evolution est accessible à partir de 6,20 euros mensuels, la carte Visa Classique est à 6,90 tandis que la carte VISA Premier est à 13,90 euros par mois. On ne saura que vous conseiller de vous orienter vers cette offre si vous comptez faire de la Société Générale votre établissement bancaire principal. Seule l’offre Kapsul se rapproche de ce que peut offrir une banque en ligne avec une carte accessible à seulement 2 euros par mois, mais sans véritables avantages, surtout en ce qui concerne la gestion de son argent à l’étranger.

Du côté des frais, il est à noter que la banque ne dispose pas d’une offre orientée vers l’international. Si vous comptez vous déplacer et effectuer des paiements à l’étranger, il faudra donc souscrire à une option internationale en plus du prix classique de la carte. On note cependant qu’aucune de ses offres de demande de dépôt initial, ni même de conditions de revenus.

C’est sur la simplicité de son offre qu’ING mise. Elle comporte seulement deux formules : l’offre Essentielle avec une carte standard et l’offre intégrale avec une carte Gold. l’offre Essentielle est certes gratuite, mais demande tout de même un dépôt initial de 150 euros. Elle est cependant intéressante dans le cas d’un compte subsidiaire, car peu contraignante au niveau des prérequis. L’Offre intégrale quant à elle comprend une Mastercard Gold, un plafond d’achat plus élevé, un chéquier et une autorisation de découvert. Elle nécessite cependant de verser 1 200 euros par mois sur le compte pour se voir délaissé de cotisation mensuelle, ou alors de payer 10 euros par mois pour en profiter. Concernant les achats à l’étranger, l’offre Essentielle facture les paiements et retraits à hauteur de 2 % (uniquement hors zone euro), tandis qu’ils sont gratuits avec l’offre intégrale.

Clairement, nous avons préféré l’approche tarifaire de ING que ce soit pour un compte secondaire ou pour compte principal. C’est donc cette dernière qui remporte le round.

Vainqueur : ING

Société Générale VS ING : les applications

L’application Société Générale (disponible sur iOS et Android) est très complète, comporte de nombreuses fonctionnalités et surtout visuellement réussit. On a tout de même tendance à s’y perdre un peu tant pour chercher les options spécifiques, mais c’est dans l’ensemble une très bonne appli bancaire. On apprécie par exemple le fait qu’elle fasse office d’agrégatrice pour pouvoir consulter tous ses comptes depuis une seule application et effectuer des virements plus facilement. La page d’accueil nous montre une jauge permettant une meilleure visualisation de l’état de ses finances en un coup d’œil, cette dernière est d’ailleurs paramétrable. L’application prend aussi en compte l’ouverture via empreinte digitale côté sécurité. Enfin, côté paiement mobile, il faut se contenter de Paylib et Apple Pay (VISA uniquement) là où d’autres nombreuses banques en lignes ont déjà intégré Google Pay.

De son côté, ING a fait de gros efforts pour enfin développer une application digne de ce nom qui ne se contente pas d’être une simple Webapp. Elle dispose d’une interface très simple reprenant les codes couleurs orange et blanc de la banque et gagne ainsi en lisibilité. Il reste tout de même encore quelques soucis d’ergonomie, comme de devoir chercher un peu partout dans les options pour trouver une fonctionnalité spécifique. On apprécie aussi l’affichage en temps réel les dépenses et la prise en charge du déverrouillage via empreinte digitale. Malheureusement, seul Apple Pay est disponible du côté des paiements mobiles.

L’environnement applicatif de la Société Générale est un poil meilleur et c’est pour cette raison que la banque traditionnelle remporte ce round. ING est portant loin d’être à la traîne sur point et mérite encore quelques ajustements pour être au niveau.

Vainqueur : Société Générale

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre avis complet sur la Société Générale.

Verdict

Ce versus est donc remporté par ING qui dispose d’une offre plus lisible et en parfaite adéquation avec les nouvelles habitudes bancaires en vogue. La Société Générale a encore beaucoup à faire et à apprendre des banques en lignes même si elle profite d’une plus grande expérience et d’une garantie de confiance plus importante que sa rivale.

