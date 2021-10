Cet immense moniteur gamer de 49 pouces de chez Samsung coûte moins de 850 euros

Si vous recherchez un très grand écran pour compléter votre setup gaming, autant ne pas avoir de limite. L'écran PC gamer Samsung C49HG90DMR propose une dalle de 49 pouces parfaitement adaptée au jeu. En ce moment, Boulanger l'affiche à 849,30 euros au lieu de 1 131,50 euros.

Pour le travail ou même pour visionner ses séries confortablement, la taille d’un moniteur a toute son importance. C’est encore plus le cas pour le gaming, puisque les joueurs et joueuses recherchent aussi à s’immerger dans l’action. L’écran PC Samsung C49HG90DMR pourra convenir à cet usage puisqu’il embarque une dalle d’une taille considérable : pas moins de 49 pouces au compteur. Il devient même encore plus intéressant en ce moment grâce à son prix qui chute sous les 850 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’écran PC Samsung C49HG90DMR

Un écran incurvé de 49 pouces 32:9

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Avec AMD FreeSync

Au lieu de 1 131,50 euros, l’écran PC gamer Samsung C49HG90DMR est actuellement disponible à 849,30 euros chez Boulanger.

Un écran de la taille de deux 27 pouces

Il est rare de trouver, sur le marché, des écrans gaming aussi grands que le Samsung C49HG90DMR. Pour vous donner une idée, sa dalle Full HD VA de 49 pouces (3840 x 1080 pixels) équivaut à deux écrans de 27 pouces placés côte-à-côte. Ici, on peut profiter d’un champ de vision ultra large grâce à son format 32:9, qui permettra ainsi de profiter au maximum de ses sessions de jeu. De plus, sa dalle incurvée ne fera qu’augmenter l’immersion du joueur ou de la joueuse. Notez également que ce moniteur offre une courbure de 1 800R, qui sera donc moyennement marquée comparée aux moniteurs dotés d’une courbure de 1000R, par exemple. Mais cela devrait tout de même suffire à vous plonger confortablement dans l’image.

Taillé pour le gaming

Si cet écran PC pourra convenir à ceux et celles qui souhaiteraient bénéficier d’une grande surface pour travailler confortablement (pour faire du montage vidéo par exemple, ou du multitâche) ou visionner divers contenus, il sera avant tout destiné aux joueurs et joueuses grâce à sa configuration complète. Ces derniers auront ainsi droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une belle fluidité dans les images, ainsi qu’à un taux de réponse très court d’1 ms. L’AMD FreeSync sera aussi de la partie pour éviter les problèmes de tearing, soit les déchirements d’écran, et de saccades au court des sessions. Pour compléter son installation, la connectique sera plutôt complète : elle se compose de deux ports HDMI, d’un port DisplayPort et d’un port USB.

Et puisqu’il est important de préserver ses yeux surtout quand les parties de jeu se prolongent, Samsung a pensé à intégrer la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que l’EyeSaver, qui agit contre les méfaits de la lumière bleue.

