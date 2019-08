Offre Internet : comparateur des meilleures offres fibre et ADSL

🤔 Fibre, xDSL, câble : quelles différences ?

Il existe aujourd’hui 2 grandes technologies pour se connecter à Internet à la maison. La famille fibre, soit jusqu’au domicile (ou FTTH pour Fiber to the Home), ou avec une partie sur des câbles de cuivre avec le FFTLA (Fiber to the Last Amplifier) et le FTTB (Fiber to the Building) puis la famille xDSL qui regroupe l’ADSL et le VDSL.

Le FTTH est la technologie la plus performante. Toute la liaison passe par une fibre optique, du fournisseur d’accès jusqu’à la box de l’abonné. Le FTTB et le FTTLA s’appuient sur la fibre optique en majeure partie mais les derniers mètres sont en revanche parcourus sur du cuivre. Soit du bas de l’immeuble jusqu’à l’abonné dans le cas du FTTB, soit du dernier « amplificateur » (du pâté du maison en clair) jusqu’au domicile pour le FTTLA. Ces deux technologies permettent d’obtenir des débits élevés voire équivalent au FTTH en download, mais sont en retrait en upload. Toutes ces technologies permettent un accès très haut débit (supérieur à 30 Mb/s).

L’ADSL, le VDSL et leurs variantes s’appuient sur le réseau cuivre historiquement dédié à la téléphonie fixe. Si ses débits sont limités, surtout en upload, la technologie a le mérite d’être très largement déployée et donc accessible dans les zones rurales. Elles permettent généralement d’accéder à une connexion haut débit. Toutefois, plus vous êtes éloignés du répartiteur, plus les débits sont faibles.