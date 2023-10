Fibre 10G-EPON, XGS-PON : comment savoir si mon logement est éligible ?

Petits à petits, les opérateurs de box internet en France (Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom) se mettent à la fibre 10G-EPON ou XGS-PON. Cet article va vous aider à savoir que se cache-t-il derrière ces termes et comment savoir si mon logement peut en bénéficier.

En cherchant un abonnement pour une box internet, vous êtes surement déjà tombé sur des termes un peu barbares du type GPON, 10G-EPON ou XGS-PON. Sous ces acronymes se cachent en réalité les nouvelles normes de génération de fibre optique que les opérateurs mettent en avant.

La majorité des offres FTTH reposent à ce jour sur la technologie GPON (réseau optique passif gigabit), avec laquelle jusqu’à 64 abonnés se partagent 2488 Mb/s (« 2,5 Gb/s ») en débit descendant et 1244 Mb/s en débit montant. Les meilleures offres GPON permettent à chaque abonné d’atteindre 2 Gb/s en réception et 700 Mb/s en émission. Voici les différentes normes actuellement sur le marché fibre en France.

GPON : le réseau fibre Gigabit basique. Tous les opérateurs passent par ce protocole pour délivrer la fibre chez leurs clients. Celui-ci propose une bande passante mutualisée de 2,5 Gb/s en débit descendant et 1,2 Gb/s en débit montant.

: le réseau fibre Gigabit basique. Tous les opérateurs passent par ce protocole pour délivrer la fibre chez leurs clients. Celui-ci propose une bande passante mutualisée de 2,5 Gb/s en débit descendant et 1,2 Gb/s en débit montant. 10G- EPON : standard fibre établi à partir la technologie EPON (Ethernet Passive Optical Network). Ce protocole permet d’attribuer un réseau fibre non partagé à un utilisateur et d’offrir le maximum de bande passante possible (jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1,2 Gb/s en débit montant). Free est le premier opérateur en France à avoir introduit cette norme avec la Freebox Delta.

: standard fibre établi à partir la technologie EPON (Ethernet Passive Optical Network). Ce protocole permet d’attribuer un réseau fibre non partagé à un utilisateur et d’offrir le maximum de bande passante possible (jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1,2 Gb/s en débit montant). Free est le premier opérateur en France à avoir introduit cette norme avec la Freebox Delta. XGS-PON : c’est le protocole fibre le plus récent utilisé par Free avec sa SFR Box 8X et plus récemment par Bouygues Télécom avec sa Bbox Ultym (avec l’option Débit+) et Orange avec sa Livebox 7. Ce protocole est le plus évolué techniquement puisqu’il permet un débit théorique asymétrique pouvant aller jusqu’à 10 Gb/s par utilisateurs.

Pour aller plus loin

Pourquoi la fibre XGS-PON ne change presque rien

Quelles offres fibre chez les opérateurs permettent de bénéficier de la fibre 10G- EPON ou XGS-PON ?

Concernant la technologie 10G-EPON, Free est aujourd’hui le seul opérateur à l’exploiter. Les Freebox Pop et Freebox Delta sont les deux box compatibles avec cette technologie même si Free bride un peu le débit en téléchargement pour la Freebox Pop :

Freebox POP : 5 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en débit montant

et jusqu’à Freebox Delta : 8 Gb/s téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en débit montant

Les meilleures Box Internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Révolution 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, ADSL, 4G Freebox Delta 39,99€ 49,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Pour la technologie XGS-PON, c’est SFR qui l’exploite en premier avec sa SFR Box 8X qui s’est targuée de bénéficier d’une bonne avance sur ses concurrents. C’est donc avec l’offre SFR Fibre Power que l’on peut en bénéficier : 29,99 euros par mois pendant 6 mois puis 39,99 euros par mois avec un engagement 12 mois. Rappelons que la SFR Box 8X permet des débits théoriques de 8 Gb/s téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en débit montant.

Pour aller plus loin

SFR : quelle box choisir en 2023 ?

Chez Bouygues Télécom, c’est un peu plus particulier. En effet, l’opérateur ne propose pas directement dans ses offres de box compatible XGS-PON, mais il est possible de souscrire à une option baptisée « débit+ » permettant d’ajouter un module optique compatible à sa Bbox Ultym. Cette option est disponible pour 5 euros de plus par mois en plus de l’abonnement à la Bbox Ultym Fibre à 32,99 euros par mois pendant 12 mois puis 50,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois. En attendant une nouvelle Box de la part de l’opérateur qui sera compatible XGS-PON nativement, la Bbox Ultym est capable de délivrer des débits théoriques de 8 Gb/s téléchargement et jusqu’à 900 Mb/s en débit montant.

Enfin, le dernier opérateur à avoir sauté le pas est Orange, notamment avec l’introduction en octobre 2023 de sa Livebox 7. Cette dernière est pourvue d’une compatibilité XGS-PON pouvant garantir des débits théoriques allant jusqu’à 5 Gb/s téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en débit montant. La Livebox 7 Tout exclusivement disponible depuis l’offre Livebox Max Fibre à 39,99 € par mois pendant 6 mois, puis 57,99 € par mois

Comment savoir si mon logement est compatible 10G-EPON ou XGS-PON ?

Cela fait déjà quelques années que ces protocoles sont en cours de déploiement en France, mais les logements éligibles sont encore loin d’être majoritaires, le plus souvent depuis les grandes métropoles et dans certaines zones bien précises. Actuellement, il n’existe pas de carte de déploiement fibre spécifique pour ces technologies, même si l’Arcep met à disposition une carte donnant les point zones précises où la fibre est accessible.

Pour savoir à quel débit on peut avoir droit, il faut effectuer un test d’éligibilité auprès des opérateurs eux-mêmes ou auprès des plateformes tierces comme Degrouptest ou ZoneADSL.