Samsung va supprimer une option très appréciée des bidouilleurs et bidouilleuses

La dernière version de One UI 8, l’Android à la sauce Samsung, ne permettre plus de déverrouiller le bootloader de nombreux téléphones. Un recul pour la personnalisation et les bricolages logiciels.

Les nouvelles versions de One UI n’apportent pas forcément que des améliorations. Le système d’exploitation des tout derniers téléphones Samsung ne permet par exemple plus de déverrouiller le chargeur d’amorçage (ou « bootloader » dans la langue de Shakespeare) de nombreux mobiles.

Repéré par SammyGuru, ce changement touche la plupart des mobiles éligibles à la mise à jour One UI 8 et signe un retour en arrière assez net pour quiconque aime bricoler son smartphone et y installer des systèmes d’exploitation alternatifs.

C’est quoi un bootloader ?

Comme nous l’expliquions dans un article dédié, le bootloader est une petite brique logicielle qui assure le bon démarrage d’un téléphone en faisant le lien entre les composants matériels et son système d’exploitation. Il effectue des vérifications pour s’assurer que l’OS est bel et bien légitime.

Déverrouiller un bootloader permet donc de choisir peu ou prou le système d’exploitation qu’un téléphone va charger au démarrage. Concrètement, cela permet donc d’installer des versions alternatives d’Android sur un téléphone, ou même, pourquoi pas, des distributions Linux ou que sais-je encore. C’est la garantie qu’une ou une propriétaire peut bricoler son téléphone à l’envie.

Malheureusement, l’option permettant de déverrouiller le chargeur d’amorçage a disparu des Z Flip 7 et Z Fold 7 et de la version bêta de One UI 8 dédié au Galaxy S25. Il semblerait donc que Samsung veuille serrer la vis de manière générale avec sa dernière mise à jour.

Pourquoi c’est important ?

Si l’immense majorité des utilisateurs ou utilisatrices de mobiles Samsung ne remarqueront même pas ce changement, les plus technophiles s’en attristeront probablement. En effet, le déverrouillage du bootloader permettait jusque là de redonner vie à un téléphone plus pris en charge logiciellement grâce à des systèmes d’exploitation alternatifs. Plus prosaïquement, cela permettait aussi d’installer des images système officielles sans avoir à attendre d’éventuelle mise à jour et facilitait aussi le « rootage » du téléphone pour gagner des fonctionnalités.

Samsung n’a pas encore donné d’explications officielles sur ce changement de philosophie. Il est possible que le constructeur ait décidé de verrouiller son écosystème logiciel pour plus de sécurité. Les mobiles Samsung aux États-Unis étaient déjà privés de cette option et d’autres constructeurs, comme Xiaomi, sont doucement en train d’imposer la même chose dans leurs pays natals. De quoi décevoir les as du bidouillage logiciel.