Tesla vient d’annoncer le contrat du siècle avec Samsung pour ses futures puces AI6 (HW6). Mais cela ne va pas forcément plaire aux propriétaires de Tesla actuelles. Ces dernières risquent de se déprécier si le constructeur ne fait rien.

Tesla Model S

Quand Elon Musk annonce un partenariat à 16,5 milliards de dollars avec Samsung pour fournir les puces HW6 (ou AI6) des futures voitures Tesla, il évoque un tournant industriel majeur. La nouvelle usine Samsung dans le Texas sera dédiée à la fabrication exclusive de ces processeurs pendant huit ans, jusqu’en 2033 comme on peut le lire sur X (ex-Twitter) et dans un communiqué de presse.

Samsung, en pleine déroute dans le domaine des « foundries », voit là l’occasion d’enfin convaincre le marché et de redresser ses pertes colossales au premier semestre 2025 sur la partie production de puces. Musk assure qu’il participera personnellement à optimiser la chaîne de production, puisque l’usine n’est « pas loin de chez lui ».

La future puce HW6 sera le chef d’orchestre des futures voitures Tesla, permettant notamment de bénéficier de plus de puissance pour les aides à la conduite et donc la conduite 100 % autonome comme le FSD qui arrive bientôt en Europe. L’annonce de l’année ? « Peu de gens le comprennent » précise Musk sur X.

Datacenter Tesla Dojo

La grande nouveauté, c’est que la puce HW6 serait utilisée par de nombreuux produits Tesla : les véhicules, les robots et les datacenters, grâce au design Dojo propre à la marque.

Une bonne ou une mauvaise nouvelle ?

Derrière la logique industrielle, pourtant incontestable, ce méga-contrat ravive une inquiétude chez une partie des conducteurs Tesla. Ceux qui roulent encore avec une voiture équipée du hardware HW3 (les Tesla jusqu’à 2020), voire HW4 (depuis 2021) pour les plus récents, observent avec une pointe d’amertume cette fuite en avant technologique.

Pas parce qu’ils rejettent le progrès (c’est bien souvent pour cela qu’ils ont choisi Tesla) mais parce qu’ils n’ont toujours pas vu arriver les promesses qui accompagnaient leur propre génération de véhicule comme le relève Electrek.

Le cas HW3 est particulièrement sensible. Vendu dès 2016 avec la promesse d’une compatibilité pleine avec le futur Full Self-Driving (Capacité de conduite entièrement autonome en français), ce calculateur s’est vite retrouvé à la traîne.

La caméra avant de la Tesla Model 3 qu’on attend toujours // Source : Tesla

Certes, Elon Musk a fini par admettre, au début de l’année 2025, qu’un remplacement vers le HW4 serait nécessaire pour tenir la promesse initiale. Mais dans les faits, rien n’a bougé depuis. Les véhicules concernés sont nombreux, et si un échange du matériel est effectivement prévu pour ceux ayant souscrit au pack FSD à plusieurs milliers d’euros, le calendrier, les conditions techniques et la faisabilité restent très flous.

Pourquoi déjà penser aux HW5 et HW6 ?

Quant au HW4, introduit plus récemment, il n’est pas encore officiellement obsolète, mais on imagine qu’il commence à montrer ses limites dans les tests internes. Le fait que Tesla passe si vite à la suite, avec le HW5 qui devrait arriver en 2026 puis HW6 désormais sécurisé, laisse planer un doute. Combien de temps ces générations intermédiaires bénéficieront-elles du meilleur des algorithmes maison ?

Il ne s’agit pas ici de jeter la pierre à une entreprise qui avance vite. La cadence de développement de Tesla reste sans équivalent dans l’industrie automobile, et le hardware suit une logique qu’on connaît bien dans la tech : itérative, rapide, parfois brutale pour les générations précédentes. Mais c’est précisément là que se tend le fil.

Tesla Model S en mode FSD

Tesla vend des voitures qui durent une bonne dizaine d’années, pas des smartphones au rythme de vie plus court. Et la promesse de mise à jour logicielle à vie, si elle reste une force indéniable de la marque, suppose que le matériel tienne la route plus longtemps que quelques années.

Ce contrat avec Samsung est donc une excellente nouvelle pour Tesla et pour les voitures à venir. Il sécurise l’avenir, ouvre la voie à une nouvelle ère de véhicules autonomes puissants, intégrés, sans compromis sur la puissance de calcul.

Mais il accentue aussi une impression de décalage pour une partie de la base installée. Une impression, pas encore une certitude. Tout dépendra de ce que Tesla fera dans les prochains mois pour clarifier ses engagements vis-à-vis des actuels propriétaires de HW3 et HW4.

Car si la stratégie reste floue, le soupçon d’obsolescence programmée, même involontaire, pourrait vite rejaillir. Et sur le marché de l’occasion, les voitures estampillées HW3 ou HW4 pourraient alors perdre de la valeur pour les acheteurs intéressés par la conduite autonome.