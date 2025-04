Les chiffres sont formels : les propriétaires de Tesla sont loin de vouloir se séparer de leur voiture électrique

Tesla se trouve dans une situation qui peut sembler problématique. Les prises de position politiques d’Elon Musk divisent, et plusieurs actions ont été menées contre ses entreprises. Pour autant, les propriétaires français de Tesla ne semblent pas pressés de s’en séparer en les revendant sur le marché de l’occasion.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’Elon Musk est devenu un important soutien de Donald Trump dans sa course pour un second mandat à la Maison-Blanche. Le milliardaire, à la tête de Tesla, a même été nommé responsable du département de l’efficacité gouvernementale.

Depuis cette prise de position politique, certains utilisateurs appellent à des manifestations contre les intérêts d’Elon Musk, ce qui touche également Tesla. La marque a été la cible de protestations allant jusqu’à des actes de vandalisme sur des concessions et des véhicules appartenant à des particuliers.

Dans un tel contexte, on pourrait penser que les propriétaires de Tesla chercheraient à se séparer rapidement de leur véhicule pour éviter d’éventuels incidents. Pourtant, les annonces de Leboncoin montre que les Tesla sont loin d’être les voitures électriques les plus revendues sur le marché de l’occasion.

Les Tesla sont parmi les moins représentés d’occasion

Ces chiffres proviennent d’une analyse de Bertrand Moreau sur X à propos des ventes de véhicules d’occasion sur le célèbre site de petites annonces. En se concentrant ici sur les voitures électriques, on constate que les Tesla ne figurent pas parmi les modèles les plus représentés dans les annonces d’occasion.

En effet, si l’on s’intéresse à la proportion d’exemplaires en vente par rapport au nombre de véhicules immatriculés en France, le pourcentage de Tesla en vente reste très faible. Au 4 avril 2025, seulement 2 % des Model 3 immatriculées en France font l’objet d’une annonce sur Leboncoin, et à peine 0,8 % pour les Model Y.

À titre de comparaison, dans le top 5 des voitures électriques les plus présentes sur Le Bon Coin, on retrouve la Porsche Taycan avec 12 % des exemplaires immatriculés en France proposés à la vente, 11 % pour les Mercedes EQC, 10,9 % pour les Volkswagen ID. Buzz, 9,4 % pour les Mazda MX-30 et 8,5 % pour les Audi e-tron GT.

À l’exception des Tesla Model S et X

En revanche, 5,5 % des Tesla Model X et 5,3 % des Model S sont actuellement proposées à la vente. Ces modèles, plus anciens sur le marché des véhicules électriques, commencent à accuser le poids des années face à une concurrence devenue plus performante.

Les propriétaires peuvent donc être tentés de s’en séparer pour passer à un modèle plus récent. La Model S a désormais plus de dix ans, et la Model X atteindra cette barre symbolique d’ici la fin de l’année : il est donc logique d’en retrouver davantage sur le marché de l’occasion.

Cela reste toutefois inférieur aux proportions observées chez certains concurrents directs, comme la Porsche Taycan ou la Mercedes EQC. On ne peut donc pas affirmer que les propriétaires de Tesla cherchent à se débarrasser massivement de leurs modèles, davantage que ceux d’autres marques.

En revanche, il y a de plus en plus de Tesla en vente

Mais il faut tout de même nuancer : certes, la proportion de Tesla en vente d’occasion reste faible, mais le nombre d’annonces concernant la marque est en augmentation.

Ce phénomène est tout à fait logique, puisque le nombre de Tesla en circulation en France a explosé ces dernières années. Par conséquent, le volume de véhicules d’occasion disponibles suit naturellement cette tendance. Toutefois, on constate que le nombre de Tesla immatriculées progresse plus rapidement que celui des voitures de la marque mises en vente.

Tesla Model 3

Les deux courbes n’évoluent donc pas de manière parfaitement parallèle. Cela s’explique aussi par le fait que les Tesla trouvent rapidement preneur : les annonces ne stagnent pas longtemps en ligne, ce qui limite leur accumulation visible.

Au premier trimestre 2025, on a recensé 5 003 immatriculations de Tesla d’occasion, soit une hausse de 64 %. Le marché de l’occasion pour Tesla reste donc très dynamique, preuve que le boycott Tesla annoncé ne semble pas réellement se traduire dans les faits.