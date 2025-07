CMF Phone 1 : ce smartphone personnalisable pas comme les autres devient vraiment pas cher en passant de 239 € à 156 € seulement 

Avec son CMF Phone 1, Nothing propose un smartphone pas cher qui entend proposer un concept original et un rapport qualitĂ©-prix intĂ©ressant : aujourd’hui il est encore plus abordable en passant de 239 euros Ă 156 euros sur Amazon.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec le CMF Phone 1, vous avez un smartphone au concept original et cool qui mise sur le cĂ´tĂ© personnalisation pour se dĂ©marquer de la concurrence. La coque arrière est en plastique et peut-ĂŞtre retirĂ©e et remplacĂ©e par un des trois coloris proposĂ©s par la marque. Et ce n’est pas tout, avec sa vis, vous pouvez ajouter des accessoires. C’est un peu gadget, mais ça lui donne ce petit plus qui le rend attirant, surtout qu’en ce moment il coĂ»te 35 % de son prix.

Pourquoi choisir le CMF Phone 1 ?

Les performances incroyables par rapport au prix affiché

L’Ă©cran de 120 Hz est d’excellente qualitĂ©

Pas de bloatwares, il arrive tout clean

Le CMF Phone 1 a Ă©tĂ© lancĂ© il y a un an pour 239 euros. Un prix dĂ©jĂ bien attractif qui l’est encore plus pour le Prime Day puisqu’il passe Ă 169 euros.

Un smartphone plus équilibré que de raison

Le CMF Phone 1 est un bon petit smartphone de taille et de poids raisonnables puisqu’il fait 164 x 77 x 8,2 mm pour 197 g environ. Il tient bien en main et propose un bel et grand Ă©cran AMOLED de 6,67 pouces qui affiche de la Full HD+ avec un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz pour une bonne fluiditĂ©. C’est l’un des atouts du smartphone d’ailleurs, la qualitĂ© de son Ă©cran, compte tenu du prix demandĂ©. En plus il prend en charge l’HDR10+ pour de plus belles couleurs, mĂŞme si les bordures d’Ă©cran sont un peu Ă©paisses.

Comme mentionnĂ© plus haut, tout l’aspect personnalisation est lĂ aussi pour le caractĂ©riser. Entre la coque interchangeable et les accessoires Ă visser Ă l’arrière, vous pouvez lui donner le look que vous souhaitez. Mais CMF ne se contente pas de faire dans le clinquant, la marque propose quelque chose de solide techniquement parlant.

Une autonomie qui laisse la concurrence sur le carreau

Le Phone 1 fonctionne avec une batterie de 5 000 mAh qui permet une autonomie pouvant pousser jusqu’Ă deux jours en usage modĂ©rĂ©. Difficile de faire mieux dans cette gamme de prix. MĂŞme si vous en faites un usage mixte un peu plus intensif, vous tiendrez largement la journĂ©e. La charge rapide de 33W permet de faire le plein en 1 h 15, ce n’est pas le plus efficace du marchĂ©, mais ça fait amplement l’affaire.

LĂ oĂą le CMF Phone 1 ne brille pas particulièrement, c’est sur les photos. Un capteur principal de 50 Mpx et un second capteur de 2 Mpx pour des rĂ©sultats honnĂŞtes de jour, mĂŞme si en mode nuit ça reste limitĂ©. Il filme en 4K Ă 30 fps mais il n’y a pas de stabilisation optique. Pas d’ultra grand-angle ni de capteur macro, ce qui limite la polyvalence.

Découvrez le test du CMF Phone 1 sur Frandroid pour avoir accès à tous les détails sur cette excellente surprise.

