En Chine, la bascule des prix entre thermique et électrique a déjà eu lieu. À segment équivalent, les voitures électriques sont maintenant moins chères que leur jumelle thermique, preuve en est avec cette petite auto baptisée Bestune Pony et qui coûte l’équivalent de 4 100 euros en prix de base.

En France, les voitures électriques restent globalement plus chères que leur équivalence thermique, même si l’écart se réduit au fur et à mesure de la démocratisation de cette technologie. Mais si l’on tient compte le coût de l’énergie, l’assurance et l’entretien, une voiture électrique coûte moins chère à l’usage qu’une essence ou diesel équivalente.

Le récent leasing social vient d’ailleurs flouer ce tableau avec des mensualités extrêmement basses sous perfusion d’aides gouvernementales, donnant ainsi au marché une dynamique pour le moins artificielle.

En Chine, les subventions sont aussi légion, et elles ont permis une démocratisation à vitesse grand V de la voiture électrique. Certains modèles s’affichent même à des tarifs équivalents à ceux de certains scooters électriques en France !

Tout le nécessaire pour moins de 6 000 euros

C’est le cas de la nouvelle petite Pony millésime 2026 présentée par le constructeur chinois FAW Bestune, qui a officiellement dévoilé son modèle le 27 juillet dernier lors du Fan Cooling Festival à Changchun, dans la province du Jilin. Ce nouveau modèle, très attendu, est désormais commercialisé en Chine à un prix compris entre 34 900 et 45 900 yuans, soit environ 4 100 à 5 400 euros.

La Bestune Pony 2026 conserve son format ultra compact à trois portes et quatre places, avec un style toujours aussi anguleux qui fait son originalité. Cinq versions sont proposées, toutes équipées d’une batterie offrant une autonomie de 222 kilomètres selon la norme d’homologation chinoise CLTC. Un chiffre en net progrès par rapport au modèle précédent de 2025, qui se contentait de 122 km d’autonomie.

Malgré les nouveautés, les dimensions restent identiques : 3,00 mètres de long, 1,51 mètre de large et 1,63 mètre de haut, avec un empattement de 1,95 mètre. Le profil latéral conserve ses arches de roues marquées, ses rétroviseurs blancs et ses jantes au design aérodynamique. À l’arrière, on retrouve les mêmes codes stylistiques que sur l’avant pour un rendu visuel harmonieux.

L’habitacle reste fidèle au design du modèle précédent et s’enrichit de nouveaux équipements. Sur les finitions supérieures, un écran tactile central de 10,1 pouces fait son apparition, accompagné d’un assistant intelligent DeepSeek, d’une fonction d’allumage sans clé ou encore de mises à jour OTA pour le système d’infodivertissement.

Un rapport qualité-prix imbattable… en Chine

La Pony est animée par un moteur électrique synchrone à aimant permanent situé à l’arrière, développant 42 chevaux et un couple maximal de 90 Nm. Sa batterie LFP de 18,11 kWh permet donc de parcourir jusqu’à 222 km avec une seule charge.

Pour mémoire, la version initiale de la Pony, lancée en 2024, disposait d’un moteur de seulement 28 ch et d’une autonomie de 122 km, pour un prix de départ fixé à 28 900 yuans (environ 3 700 dollars). La progression est donc notable, tant en termes de puissance que d’autonomie.

Verra-t-on un jour cette auto chez nous ? La réponse est bien évidemment négative. Pour maintenir des coûts aussi bas, la voiture n’est bien évidemment pas aux normes européennes. Elle devra aussi s’acquitter de frais de douane, de frais d’importation, de nouveaux équipements… Bref, autant d’éléments qui multiplierait le prix de l’auto par trois, voire par quatre et qui la mettrait au même niveau qu’une Dacia Spring ou une Citroën ë-C3.