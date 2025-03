Le volet photo est souvent un point majeur lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau téléphone. Lors de nos tests, c’est un domaine qui nous scrutons précisément. Quels sont les smartphones qui se débrouillent le mieux en photographie ? Voici notre sélection des meilleurs smartphones pour faire la photo.

Les trois meilleurs smartphones pour la photo selon Frandroid

La qualité photo est désormais un critère indispensable avant l’achat d’un smartphone. Sur Frandroid, l’appareil photo est une partie particulièrement scrutée. Si la photo est bonne, il y a de bonnes chances que le téléphone soit aussi de qualité. Notez d’ailleurs que bien souvent, les meilleurs smartphones pour la photo font aussi partie de notre sélection des meilleurs smartphones du marché. Nous avons testé et noté des dizaines de smartphones, et sélectionné pour vous les meilleurs smartphones pour la photo.

Quels sont les meilleurs photophones ? Nos conseils et recommandations en vidéo

Google Pixel 9 Pro XL Le meilleur smartphone photo

Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone pour la photo du marché, ne cherchez pas plus loin, il se trouve sous vos yeux : le Google Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Au sein de la fiche technique, le smartphone Google Pixel arbore un processeur Tensor G4 qui offre une belle puissance à l’usage. Il reste en retrait des meilleurs smartphones Android, mais reste pertinent pour du gaming. La batterie de 5050 mAh est ainsi capable d’endurer une journée complète d’usage. En revanche, la charge reste bloquée à 37 W.

Le Google Pixel 9 Pro XL se dote d’un écran Oled de 6,8 pouces avec un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Il affiche notamment une luminosité à 2530 nits. Dans la partie logicielle, Android et la Pixel Expérience font leur place à Gemini au quotidien. Et le Pixel 9 Pro bénéficie évidemment des 7 années de mises à jour.

Qu’en est-il en test photo ? C’est un carton plein grâce aux algorithmes de Google qui font des merveilles sur la qualité d’image et les possibilités offertes dans les prises de vues.

L’appareil photo du Google Pixel 9 Pro XL possède 4 objectifs :

Le capteur principal de 50 Mpx avec objectif grand-angle,

Un capteur 48 Mpx avec objectif ultra grand-angle,

Le capteur de 48 Mpx avec téléobjectif X5

Le capteur selfie de 42 Mpx avec autofocus

Le piqué et les micro-contrastes sont bien là : les photos sont flatteuses, tout comme le mode portrait. La qualité des clichés de nuit est bonne. On saluera enfin les possibilités simplifiées de retouches. Bel effort aussi sur la vidéo, jusqu’en 8K à 30 fps avec Video Boost et une belle stabilisation optique. Vous avez la quintessence des smartphones Google Pixel. Son prix de base à 1199 euros en fait évidemment un appareil haut de gamme.

Retrouvez le test complet du Google Pixel 9 Pro XL pour vous faire votre avis.

Si votre budget n’est pas aussi élevé, tournez-vous vers le prédécesseur, à savoir le Pixel 8 Pro, lui aussi excellent en photo, et bien moins cher.

Samsung Galaxy S25 Ultra Le smartphone photo polyvalent

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, que nous considérons comme le meilleur smartphone du marché, a bien évidemment sa place dans notre sélection.

Samsung Galaxy S25 Ultra – Frandroid

Le meilleur smartphone Samsung intègre un tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite « For Galaxy » lui permettant d’être l’un des appareils les plus puissants du marché. Il est capable d’exécuter des tâches exigeantes sans problèmes. La batterie de 5000 mAh est de bonne facture avec une autonomie de plus d’une journée. Dommage que la charge soit si lente.

Le S25 Ultra se dote aussi d’un bel écran Amoled de 6,9 pouces et d’une expérience irréprochable pour les yeux. Nous avons ainsi relevé un pic de luminosité à 2356 nits en HDR. C’est l’une des meilleures expériences d’écran du marché. La partie logicielle avec OneUI est aussi soignée avec l’arrivée de nouvelle fonctions IA. Bien entendu, le smartphone dispose de 7 années de mises à jour Android.

Pour ce qui est de la partie photo, le dernier smartphone haut de gamme de Samsung bénéficie de quatre objectifs principaux. :

Un capteur principal de 200 mégapixels grand angle avec stabilisation optique

Un ultra grand angle de 50 mpx

Un téléobjectif X3 de 10 mpx

Un téléobjectif X10 zoom numérique de 50 mpx

Le smartphone Samsung brille par la polyvalence de ses prises de vue en toutes circonstances. Lors de son test, nous avons pu noter la bonne gestion de la lumière, quelles que soient les conditions, ainsi que des couleurs riches et fidèles à la réalité. Le mode Portrait est très réussi, même en selfie. Le zoom x10 numérique est très efficace. Pour un prix de départ à 1472 euros, c’est un investissement conséquent.

Lisez notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra sur Frandroid.

Apple iPhone 16 Pro Le meilleur iPhone pour la vidéo

La toute nouvelle génération d’Apple est disponible, mais vous ne savez pas quel iPhone choisir ? L’iPhone 16 Pro est notre recommandation.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Au sein de la fiche technique, c’est la nouvelle puce A18 Pro qui se charge de la puissance. Selon nos benchmarks, l’iPhone 16 Pro est l’un des smartphones les plus puissants de notre sélection. Comme toujours, Apple ne communique pas sur la capacité de la batterie, mais cette dernière assurée jusqu’à une journée et demie d’endurance. En revanche pas de charge rapide à l’horizon.

L’écran Super Retina de 6,3 pouces propose une luminosité supérieure à 2000 nits. Pour ce qui est de la partie logicielle, iOS offre toujours plus de personnalisations au cours de mises à jour. L’interface est désormais complète et vous n’avez pas à craindre pour la durabilité puisque l’OS est régulièrement entretenu.

Si vous êtes à la recherche d’un excellent téléphone pour la photo, mais aussi du meilleur smartphone pour la vidéo, c’est ce modèle que nous vous recommandons.

L’appareil photo de l’iPhone 16 Pro est composé ainsi :

Capteur principal à 48 mégapixels : 24 mm

Ultra grand angle de 48 mégapixels : 13 mm avec angle de vision à 120 degrés

Téléobjectif x2 de 12 mégapixels : 120 mm

Téléobjectif de 5 mégapixels : 48 mm

Sur l’objectif principal, nous avons pu constater un excellent piqué ainsi que des couleurs naturelles bien restituées.

L’ultra grand angle est en progrès notamment grâce à un meilleur traitement de l’image. Surtout, l’iPhone 16 Pro est le meilleur smartphone pour faire de la vidéo avec la possibilité de tourner en ProRES 4K 60 FPS lorsqu’il est connecté à un SSD externe.

Pour vous en convaincre, lisez notre test de l’iPhone 16 Pro.

Par ailleurs, si vous voulez un écran plus grand (6,9 pouces !) et une grosse batterie, optez pour l’iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra Un smartphone pour la photo très complet

Le Xiaomi 15 Ultra se place comme un smartphone haut de gamme face aux meilleures références du marché. Il reste assez classique dans sa conception du premium avec une belle prise en main, malgré un énorme bloc photo.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur la partie photo, le 15 Ultra est dans la droite lignée des modèles précédents. Le bloc photo est massif avec quatre objectifs et un partenariat avec Leica :

Capteur principal d’un pouce et 50 Mpx, équivalent 23 mm (f/1,63) ;

ultra grand-angle de 50 Mpx, équivalent 14 mm, 115 degrés (f/2,2) ;

téléobjectif de 50 Mpx, équivalent 70 mm (f/1,8) ;

téléobjectif de 200 Mpx, équivalent 100 mm (f/2,6).

La prestation photo du smartphone Xiaomi est quasiment parfaite, même si nous avons pu constater de légers ratés en traitement logiciels. Les modes Leica Authentique et Leica Vibrant sont aussi de haut niveau.

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 15 Ultra se dote d’un superbe écran Amoled de 6,73 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz. En termes de luminosité, le pic de 3422 cd/m² implique de belles performances. Pour d’excellentes prestations, le mode Vif. La batterie de 5410 mAh permet une journée d’autonomie avec en complément une belle charge rapide.

Dans la fiche technique, c’est le processeur Snapdragon 8 Elite qui se charge de l’animation. Celui-ci fait étalage d’un haut niveau de puissance malgré une vraie chauffe intempestive. La partie logicielle est assurée par HyperOS, avec des menus clairs et précis. En revanche, on regrette de n’avoir que 4 versions d’Android. Pour 1499 euros, c’est un vrai point noir.

Notre test du Xiaomi 15 Ultra est disponible à la lecture.

Nothing Phone (3a) Pro Le rival du Pixel 8a

Ce Nothing Phone (3a) Pro est une valeur intéressante sur le marché des bons rapport qualité/prix. Le design du téléphone est toujours aussi reconnaissable notamment avec le Glyph arrière et surtout un bloc photo proéminent.

La partie photo du Nothing Phone (3a) Pro bénéficie d’une attention toute particulière. Le capteur principal de 50 mégapixels est suivi d’un zoom périscopique x3 d’une même résolution. C’est complété par un ultra grand angle de 50 mégapixels. Les clichés délivrés sont de bon niveau avec beaucoup de détails et une belle colorimétrie.

Sur le reste du téléphone, c’est le Snapdragon 7s Gen 3 qui se charge de l’animation. Celui-ci délivre suffisamment de puissance pour assurer le quotidien et jouer à des jeux assez exigeants. C’est l’expérience utilisateur qui prime chez Nothing avec un OS épuré et facilement personnalisable. La marque promet aussi trois ans de mises à jour majeures et six de sécurité.

Le smartphone à moins de 500 euros se dote d’un écran Amoled de 6,77 pouces avec un rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Il se trouve aussi une batterie de 5000 mAh qui offre une journée d’autonomie au Phone (3a) Pro. En termes de prix, ce modèle est affiché à 479 euros, lui offrant un beau rapport qualité/prix.

Notre test du Nothing Phone (3a) Pro vous aidera à le choisir face au Pixel 8a.

Honor Magic 7 Pro Un smartphone photo équilibré

Le smartphone haut de gamme Honor se place dans la droite lignée de son prédécesseur. Le Honor Magic 7 Pro bénéficie d’évolutions subtiles dans le design offrant une belle prise en main. Il est certifié IP68 et IP69.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous avez droit à un écran de 6,8 pouces avec une technologie OLED et un rafraîchissement LPTO 120 Hz. En termes de colorimétrie et de luminosité, les chiffres sont corrects sans être à la hauteur du statut haut de gamme. MagicOS à l’animation offre l’IA dans certaines fonctionnalités. Nous regrettons tout de même seulement cinq mises à jour majeures d’Android.

C’est une Snapdragon 8 Elite qui se charge de l’animation sur le smartphone. Il est suffisamment performant pour faire tourner des jeux mobiles exigeants sans le moindre problème. En termes de gestion énergétique, la batterie de 5270 mAh est capable de tenir une journée. Cette relative faiblesse est compensée par une charge rapide 100W.

Au sein de la partie photo, voici la composition du Honor Magic 7 Pro :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, avec une ouverture variable f/1,4 ou f/2.

Un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx, avec une ouverture de f/2,6.

Un téléobjectif x3 de 200 Mpx, avec une ouverture de f/2,65.

La formule, déjà excellente, du Honor Magic 6 Pro est encore améliorée. L’objectif principal offre des résultats subtils et avec une restitution des couleurs encore plus fidèles et douces. Le Magic 7 Pro est très polyvalent que ce soit en paysage ou bien en portrait. Pour 1299 euros le smartphone est un bel investissement.

Notre test du Honor Magic 7 Pro est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Google Pixel 8a Le meilleur smartphone photo pas cher

Le modèle « A » des téléphones Google Pixel est de retour. Google rend une bonne copie avec un smartphone bien équilibré.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur le volet photo, le Pixel 8a utilise deux capteurs dorsaux de 64 Mpx et 13 Mpx, produisant des images de haute qualité, un bon niveau de détails et colorimétriquement justes. Le mode portrait et le zoom numérique sont également performants, bien que le détourage aurait parfois pu être meilleur. Le capteur selfie offre d’excellents résultats avec des photos qui vous mettent en valeur.

Comme pour la plupart des smartphones du constructeur, le modèle bénéficie de 7 années de mises à jour. Un écran Oled de 6,1 pouces est en place avec une luminosité de 1320 nits. C’est l’un des meilleurs smartphones du marché dans ce domaine. Il offre aussi une puissance convenable, même si la gestion de l’autonomie et une charge rapide auraient été bienvenus.

Pour un prix de départ à 549 euros, mais qui a tendance à baisser régulièrement, c’est un excellent smartphone sur le rapport qualité/prix.

Vous pouvez consulter le test détaillé du Google Pixel 8a dans nos colonnes pour tout savoir de ce téléphone.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Le bon rapport qualité/prix pour la photo

Au sein du (très) vaste catalogue de smartphones Xiaomi, l’itération Redmi Note 14 Pro Plus 5G est sans doute celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Les lignes légèrement incurvées facilitent ainsi la prise en main.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le téléphone se dote d’abord d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un rafraîchissement dynamique allant de 60 à 120 Hz. Utilisez le mode Original Pro pour de meilleurs résultats. Nous avons relevé un Delta E de 2,82, révélant une belle colorimétrie. HyperOS à la manœuvre apporte un usage quotidien confortable avec quatre années.

Un processeur Snapdragon 7s Gen 3 s’occupe de l’animation globale du téléphone. Cette puce interne tire le maximum de son potentiel dans le quotidien. En jeu mobile, ce n’est pas un foudre de guerre. La gestion énergétique reste bonne puisque la batterie de 5110 mAh offre une journée et demie d’usage. La charge rapide 120 W permet d’être à 100 % en une demi-heure.

Sur le versant dorsal, l’appareil photo du Redmi Note 14 Pro Plus 5G est composé de la manière suivante :

Un capteur principal grand-angle de 200 Mpx, avec une ouverture variable f/1,65.

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, avec une ouverture de f/2,2.

Un objectif macro de 2 Mpx, avec une ouverture de f/2,4.

Si nous nous demandons toujours pourquoi Xiaomi a opté pour un objectif macro de 2 Mpx, nous saluons les prestations du capteur grand-angle de 200 Mpx. Certes, il n’est pas le meilleur de sa catégorie, mais il sait offrir des clichés de qualité, avec de beaux détails et une colorimétrie assez naturelle. Le zoom x2 et x4 est de bonne qualité, mais nous déconseillons d’aller plus loin. L’ultra grand-angle est en retrait, de jour comme de nuit, ce qui n’est pas le cas du capteur 200 Mpx, qui restitue des scènes cohérentes et lumineuses. À partir de 473 euros, le smartphone est l’un des meilleurs rapports qualité/prix.

Notre test du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G sur Frandroid.

Pourquoi faire confiance à la rédaction de Frandroid pour le test du volet photo des smartphones ?

Depuis plusieurs années, Frandroid dispose d’un véritable savoir-faire sur le test des smartphones. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre protocole. Pour celles et ceux à la recherche du meilleur smartphone en photo, n’hésitez pas à lire attentivement le chapitre dédié dans chaque test.

À vous de choisir ! Si vous n’avez de coup de cœur pour aucun de ces smartphones dédiés à la photo, vous pouvez toujours vous rediriger vers des objectifs photo pour smartphones.

Dans cette sélection, vous retrouverez ceux qui sont, selon nous, les meilleurs smartphones pour faire de la photo et qui vous permettront d’immortaliser au mieux vos souvenirs, quelle que soit la situation.

Quels critères pour choisir un bon smartphone photo ?

Bien entendu, sur la partie photo d’un smartphone, il y a quelques éléments à prendre en compte. En comparaison aux meilleurs boîtiers APN, ce sont des éléments différents :

La résolution et taille du capteur. Si certains constructeurs font la course à la plus grosse résolution, ce n’est pas forcément signe de meilleure qualité photo. Surtout, la taille du capteur permet de capter le plus de lumière plus possible, pour de meilleures photo de nuit.

L’ouverture de l’objectif permet aussi d’attirer un maximum de luminosité.

La stabilisation d’image, optique ou électronique permet de réduire les flous de mouvements pour améliorer la qualité des clichés et des vidéos.

Le nombre et la qualité des objectifs. L’agglomération de plusieurs capteurs (grand angle, téléobjectif, macro, périscope etc) offre au smartphone une plus grande polyvalence dans la prise de vue.

Les performances en vidéo avec différents modes et aussi la qualité d’enregistrement.

Le traitement logiciel en post-production. En effet, la plupart des smartphones ont des contraintes en termes de matériel et compensent avec une jolie correction.

Notre tableau récapitulatif

Modèle Capteur Principal Ultra Grand Angle Téléobjectif Capteur Selfie Autres Caractéristiques Google Pixel 9 Pro XL 50 Mpx grand-angle 48 Mpx ultra grand-angle 48 Mpx X5 42 Mpx avec autofocus Vidéo 8K à 30 fps, Stabilisation optique Samsung Galaxy S25 Ultra 200 Mpx grand-angle 50 Mpx ultra grand-angle 10 Mpx X3, 50 Mpx X10 numérique Non spécifié Stabilisation optique, Zoom x10 numérique Apple iPhone 16 Pro 48 Mpx (24 mm) 48 Mpx (13 mm, 120°) 12 Mpx X2 (120 mm), 5 Mpx (48 mm) Non spécifié ProRES 4K 60 FPS avec SSD externe Xiaomi 15 Ultra 50 Mpx (23 mm) 50 Mpx (14 mm, 115°) 50 Mpx (70 mm), 200 Mpx (100 mm) Non spécifié Modes Leica Authentique et Vibrant Nothing Phone (3a) Pro 50 Mpx 50 Mpx ultra grand-angle 50 Mpx X3 périscopique Non spécifié Bonne colorimétrie Honor Magic 7 Pro 50 Mpx (f/1,4 ou f/2) 50 Mpx (f/2,6) 200 Mpx X3 Non spécifié Zoom numérique x5 excellent Google Pixel 8a 64 Mpx 13 Mpx Zoom numérique Non spécifié Fonctions IA poussées

Quel smartphone fait les plus belles photos ? Tout comprendre

Quelles sont les marques de smartphones reconnues en photo ?

Au fil des ans, plusieurs marques se sont distinguées sur la photo. Samsung est généralement une référence, non seulement au niveau matériel, puisque certains de ses capteurs sont conçus en interne, mais aussi sur le point logiciel. On pourra cependant leur reprocher une saturation trop poussée. Google et ses Pixel sont très reconnus pour la qualité intrinsèque du traitement logiciel de la photo, qui fait des merveilles, notamment sur les portraits et les sujets en mouvement. Les Pixel 8 et 8 Pro ne font pas exception en la matière. Les iPhone d’Apple proposent à chaque génération de nouvelles améliorations en termes de photographie, mais surtout de vidéo, où ils dominent.

Pourquoi il n’y a pas de smartphone Huawei dans notre sélection dédiée à la photo ?

S’il existe une marque de renom dans la partie photo de ses smartphones, c’est bien Huawei. Pourtant aucun appareil du constructeur ne se retrouve dans notre sélection et pour cause. Depuis l’embargo américain et l’absence des services Google pour les téléphones Huawei, la rédaction de Frandroid a fait le choix de ne pas recommander de smartphones de la marque. Si jamais vous souhaitez tout de même avoir le meilleur en la matière, nous vous orientons vers le Huawei Pura 70 Ultra.

Quel téléphone pour de belles photos ?

Difficile de répondre, car chacun aura ses propres sensibilités et préférences sur le résultat d’une photo. Cependant, deux modèles se distinguent tout de même en 2025 : le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 9 Pro XL.

Ouverture et mégapixels : combien de pixels pour un bon appareil photo sur smartphone ?

Les capteurs photo de smartphones sont généralement définis par deux éléments principaux : les mégapixels (Mpx) et l’ouverture, exprimée en f-stop et écrite sous la forme f/n. Les premiers expriment le nombre de pixels qui composent la matrice qui reçoit la lumière. Plus il y a de mégapixels, plus l’image est grande et définie. Toutefois, le nombre de mégapixels élevé n’est pas toujours un gage de qualité, surtout en basse lumière.

L’ouverture est quant à elle un rapport entre la longueur focale et le diamètre du diaphragme (ou de la lentille d’entrée s’il n’y en a pas). Plus le chiffre est bas, plus l’ouverture est grande, et plus la quantité de lumière capturée est importante. C’est généralement un indicateur de performances en basse luminosité, mais il ne se suffit pas à lui-même, d’autres paramètres entrent en compte.

Pourquoi faire confiance à Frandroid pour votre achat ?

Depuis plusieurs années, Frandroid dispose d’un véritable savoir-faire sur les tests des smartphones. Des smartphones, nous en voyons défiler ! Autant dire qu’il est plus facile pour nous de les comparer entre eux. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre protocole. Pour ceux à la recherche du meilleur smartphone en photo, alors n’hésitez pas à lire attentivement la partie dédiée au sein de chaque test.

Comment faire de belles photos avec son smartphone ?

Pour prendre de bonnes photos avec votre smartphone, il est d’abord nécessaire de mieux appréhender l’application photo. Il est nécessaire de prendre en compte l’exposition et la composition. N’oubliez pas de faire la mise au point en appuyant sur l’écran, et de multiplier les effets. Vous pouvez par exemple jouer avec l’effet bokeh du mode Portrait, pour d’autres sujets qu’un portrait ! Si vous êtes novice, n’hésitez pas à vous laisser porter par le traitement logiciel. Les meilleurs smartphones photos sont les meilleurs en la matière. Pour les plus habiles, la fonction manuelle apporte un contrôle total sur les fonctions photo du téléphone.

Quel smartphone choisir pour faire des vidéos ?

Stabilisation, définition, mode Action… Apple est clairement le meilleur sur le volet vidéo, haut la main, depuis plusieurs années. Nous vous conseillons donc les iPhone 16 Pro, mais aussi leurs prédécesseurs, les iPhone 15 Pro.

Les meilleurs smartphones photos selon DXOMark

Chez DXOMark, les smartphones sont testés sur le plan purement technique. Le traitement en postproduction est laissé de côté. Surtout comme on peut le voir ci-dessous, ce sont évidemment les smartphones haut de gamme qui occupent les premières positions. Les appareils plus modestes sont malheureusement délaissés.

