Les meilleurs smartphones de Nothing et CMF en 2025 : le guide comparatif

La jeune marque anglaise Nothing est parvenue √† s’imposer sur un march√© pourtant bien charg√© et propose √† pr√©sent plusieurs mod√®les de smartphones, au look toujours audacieux. Lequel est fait pour vous ?

Nothing est n√©e en 2021 et a propos√© en 2022 son premier smartphone, le Nothing Phone (1). Cherchant √† se d√©marquer de ce que les autres marques proposent, Nothing table sur des designs transparents fort diff√©rents, ainsi qu’un OS au style bien marqu√©. Autre argument majeur : d’excellents rapports qualit√©/prix. Sachez d’ailleurs que Nothing ne fait pas que des smartphones, mais aussi d’excellents √©couteurs sans fil, ainsi que des montres connect√©es.

Pour vous aider √† faire votre choix, voici un petit tour d’horizon de la gamme de t√©l√©phones propos√©e par Nothing en 2025.

Pour plus de choix, rendez-vous sur notre comparatif des meilleurs modèles de smartphones du moment. Vous pouvez également regarder ce qui se fait à moins de 500, 400 et 300 euros.

Nothing Phone (3a) Pro Notre recommandation chez Nothing

Le Nothing Phone (3a) est un des derniers modèles du constructeur. Force est de constater que le bon rapport qualité/prix est toujours là chez Nothing. Carton plein, selon nous, pour ce téléphone à moins de 500 euros.

C√īt√© esth√©tique, le t√©l√©phone conserve la signature visuelle de Nothing qui a fait son succ√®s : un dos transparent en verre. Le t√©l√©phone est prot√©g√© par du Panda Glass, √† l’avant comme √† l’arri√®re. On retrouve √©galement le fameux ¬ę¬†Glyph¬†¬Ľ : ici trois bandes de leds qui s‚Äôilluminent pour pr√©venir d‚Äôune notification (appel, message, temps avant l‚Äôarriv√©e d‚Äôun taxi, etc.).

Le grand écran Amoled de 6,77 pouces est de bonne facture. Parfaitement calibré, il offre une luminosité max autour des 1400 nits en HDR, un bon chiffre pour cette gamme.

Le Phone (3a) abrite dans ses entrailles une puce Snapdragon 7s Gen 3 qui fait ni plus ni moins que ce qu’on attend d’elle. On appr√©cie surtout l’OS de Nothing, qui est √† la fois √©pur√© et original, tant sur le design que les fonctionnalit√©s. Un modeste volet IA, intitul√© Essential Space, qui se concentre plut√īt sur l’organisation personnelle.

C√īt√© photo, c’est r√©ussi : le t√©l√©phone est muni d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un super t√©l√©objectif p√©riscopique x3 de 50 Mpx, et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Les r√©sultats photo sont pr√©cis et naturels, avec un bon mode Portrait. Except√© sur la photo de nuit, o√Ļ il ne faut pas trop en attendre…



Conclus sur l’autonomie, tr√®s classique avec une grosse journ√©e d’utilisation. La charge filaire √† 50W est tr√®s honn√™te √† ce tarif et permet de r√©cup√©rer 100‚ÄČ% en une heure.

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile √† petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

En conclusion, le Nothing Phone (3a) Pro est un bon téléphone polyvalent qui se place sur le podium du milieu de gamme.

Nothing Phone (3a) Le même en moins cher

Le Phone (3a) est le petit fr√®re du (3a) Pro. Si esth√©tiquement, il pr√©sente un visage diff√©rent, il est par contre quasiment similaire sur la fiche technique. En fait, seul le capteur t√©l√©objectif change. Le t√©l√©objectif du Pro est plus puissant (3x au lieu de 2x). L’objectif selfie est de 32 Mpx alors qu’il est de 50 sur le mod√®le Pro.

La mémoire vive passe en outre de 12 à 8 Go.

On le trouve √† partir de 349 euros en 8+128 Go. Une super affaire, surtout qu’il a peu de choses en moins que le mod√®le Pro.

Nothing Phone (2) Le haut de gamme plus ancien

Paru en 2023, le Nothing Phone (2) est le smartphone le plus haut de gamme chez Nothing. Les stocks s’amenuisent mais son prix a radicalement baiss√© depuis le temps et il est donc une bonne affaire en 2025.

Le Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone (2) se distingue par son design raffin√©, avec un bloc photo tout petit, un dos transparent l√©g√®rement bomb√© et un syst√®me de Glyph r√©am√©nag√©, ainsi que des bordures d’√©cran plus fines que sur le premier mod√®le. On regrette tout de m√™me qu’il ne soit pas √©tanche.

Il est √©quip√© d’un √©cran OLED de 6,7 pouces LTPO avec un taux de rafra√ģchissement de 120 Hz et une luminosit√© maximale de 994 cd/m¬≤ — certes, on fait maintenant mieux en 2025.

Le smartphone tourne bien entendu sous Nothing OS et est alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Les capteurs photo ont été améliorés par rapport au Nothing Phone (1), avec un objectif principal de 50 Mpx et une caméra frontale de 32 Mpx. La batterie de 4700 mAh supporte une recharge rapide de 45 W.

Commercialisé à 679 euros il y a un an et demi, on le trouve maintenant à 400 euros chez certains marchands.

Et les Nothing (2a) ?

Notez que Nothing propose aussi une gamme de Phone (2a) et (2a) Plus. S’ils √©taient pertinents il y a encore quelques mois, ils le sont beaucoup moins maintenant que les (3a) et (3a) Pro sont sortis.

On y retrouve toujours la même philosophie Nothing avec dos transparent, Glyph et grand écran. Pas de téléobjectif sur ces modèles cependant.

√Ä leur sortie en mars puis septembre 2024, ils √©taient propos√©s respectivement √† 349 et 449 euros. La bonne nouvelle, c’est qu’on les trouve maintenant √† 249 et 400 euros !

Nothing CMF Phone 1 Le téléphone vraiment pas cher

√Ä la recherche d’un smartphone vraiment pas cher ? Le CMF est une piste √† consid√©rer s√©rieusement. Ce smartphone pas comme les autres se trouve actuellement √† 200 euros en ligne, une affaire.

Le Nothing CMF Phone 1 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Nothing CMF Phone 1 est un smartphone abordable con√ßu par la marque CMF, filiale de Nothing. Il adopte un parti pris tr√®s marqu√© sur le design, avec un aspect un peu ¬ę¬†jouet¬†¬Ľ, mais des coloris fort sympathiques. Les vis sont apparentes √† l’arri√®re : on peut en effet enlever la coque… mais ceci n’a malheureusement que peu d’int√©r√™t, car il est impossible, par exemple, de retirer et changer la batterie. Dommage que le concept n’ait pas √©t√© pouss√© plus loin. La molette en bas √† droite pourra quant √† elle servir √† accrocher divers accessoires, tel qu’un stand ou une dragonne.

Toujours est-il que le CMF Phone a de s√©rieux arguments, surtout au regard de son prix de vente. Il dispose d’un √©cran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafra√ģchissement de 120 Hz, d’un SoC MediaTek Dimensity 7300, et d’une belle batterie de 5000 mAh qui permet de ternir une journ√©e et demie. La charge invers√©e √† 5W est m√™me pr√©sente, un ajout sympathique. On retrouve l’excellent Nothing OS aux manettes et on appr√©cie vraiment qu’il n’y ait pas d’apps publicitaires pr√©install√©es, surtout sur un t√©l√©phone d’entr√©e de gamme comme lui.

Sur la photo, la copie est propre, m√™me s’il faudra accepter de faire l’impasse sur un capteur ultra grand angle. Rien d’insurmontable.

On regrette surtout l’absence de NFC, ce qui implique qu’il est impossible de payer avec votre t√©l√©phone ou encore de valider un ticket de transport. Dommage.

FAQ : tout savoir sur Nothing

Qui fabrique les Nothing Phone ?

Nothing est une marque anglaise qui a √©t√© fond√©e en 2021 et dont le si√®ge social se trouve √† Londres. √Ä l’origine de la cr√©ation de cette boite, on trouve Carl Pei, ancien co-dirigeant de OnePlus. La marque a lanc√© un tout premier produit cette ann√©e-l√†, des √©couteurs, les Nothing Ear (1), avant de proposer leur premier smartphone, le Nothing Phone (1) en 2022. Une deuxi√®me gamme a suivi, les Nothing Phone (2), puis les CMF, une variante d’entr√©e de gamme. Cette ann√©e, on a vu d√©barquer les Phone (3a) et (3a) Pro, des champions du milieu de gamme… dans l’attente de voir peut-√™tre un mod√®le (3) classique.

Par ailleurs, Nothing propose, outre des smartphones, d’autres produits comme des √©couteurs et des montres. On citera ainsi les excellents Nothing ear, et c√īt√© montre, la Nothing CMF Watch Pro 2.

Quels sont les points forts des smartphones Nothing ?

Le design des t√©l√©phones Nothing est un vrai point diff√©renciant. Dans un monde o√Ļ tous les smartphones se ressemblent, Nothing apporte un vent de fraicheur avec une esth√©tique marqu√©e. Le dos est transparent, laissant apercevoir notamment les vis ainsi que des bandes LED interactives, nomm√©es Glyph. Ces derni√®res, en s’allumant, permettent de donner diff√©rentes informations √† l’utilisateur, notamment en lien avec les notifications, appels et autres rappels.

L’autre force des smartphones de la marque est son syst√®me, baptis√© Nothing OS. L’OS maison adopte √©galement un parti pris fort, √† la fois esth√©tiquement, mais aussi sur son fonctionnement, tr√®s ax√© sur les widgets. Clair et simple √† utiliser, facilement personnalisable et tr√®s √©pur√©, et maintenant enrichi de fonctions IA tourn√©es vers l’organisationnel, il conviendra √† beaucoup de monde.

Un Nothing Phone (3) est-il prévu ?

√Čtonnamment, Nothing a sorti ses Phone (3a) et (3a) Pro, donc des d√©clinaisons plus abordables, avant un mod√®le (3), chamboulant donc la logique. Actuellement, les rumeurs font √©tat d’une sortie en juillet 2025, ce qui serait cr√©dible puisque les Phone (1) et Phone (2) √©taient respectivement parus en juillet 2022 et juillet 2023. On ne sait par contre pas grand chose du futur flagship, si ce n’est qu’il pourrait abriter une puce Snapdragon 8s Gen 3 ou une MediaTek Dimensity 9200+. Par ailleurs, un CMF Phone (2) pourrait bien √™tre lanc√© d’ici l√†.

Pourquoi faire confiance à Frandroid pour choisir votre smartphone ?

Depuis plusieurs ann√©es, notre r√©daction teste des dizaines et des dizaines de r√©f√©rences de smartphones. Les mod√®les mis en avant au sein de cette s√©lection sont d‚Äôabord choisis gr√Ęce √†¬†leur note de test, mais pas seulement. Les smartphones pr√©sent√©s ici r√©pondent √† diff√©rents besoins. Nous testons chez¬†Frandroid¬†plus d‚Äôune centaine de smartphones chaque ann√©e et avons donc une solide exp√©rience en la mati√®re, ce qui nous permet de comparer et de pouvoir vous aiguiller avec pr√©cision.¬†Si vous souhaitez conna√ģtre notre d√©marche de test sur¬†Frandroid, la voici d√©taill√©e. Au programme, nous avons notamment un protocole pour tester la batterie du t√©l√©phone avec le logiciel ViSer et nous le mettons √† l‚Äô√©preuve sur diff√©rents types d‚Äôusage. √Čcran, photo, performances, tout est pass√© au crible dans le but de vous d√©livrer un avis d√©taill√© et le plus objectif possible.

Vers quelle autre marque de smartphone me tourner ?

C’est la beaut√© de la tech : il existe tout un tas de marques de smartphones. Parfait pour trouver chaussure √† son pied !

Vous pouvez retrouver sur Frandroid des guides d√©di√©s √† chaque marque, pour voir l’offre actuelle :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.