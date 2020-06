Smartphones Realme : comprendre la gamme pour choisir le meilleur

Relativement récent dans nos contrées, Realme rencontre un franc succès. On vous explique la gamme et on vous conseille les meilleurs produit de la marque.

Les 3 meilleurs Realme en bref

Xiaomi a longtemps été la marque de référence quand il s’agissait de proposer des téléphones au meilleur rapport qualité-prix. Mais ça, c’était avant. Car maintenant il faut aussi compter sur Realme. Lancée en France en 2019, la firme chinoise née dans le giron d’Oppo s’est rapidement fait un nom dans l’Hexagone et a mis fin à l’hégémonie de Xiaomi, non seulement sur l’entrée de gamme, mais aussi à des prix plus élevés. On vous explique quels sont les meilleurs terminaux de la marque.

Commercialisé au printemps 2020, le Realme 6 est le smartphone d’entrée de gamme de Realme. Il succède au Realme 5 de l’année précédente. C’est selon nous le meilleur produit de la marque. Non pas en raison de sa fiche technique époustouflante, mais pour son rapport qualité-prix excellent, meilleur même que celui de Xiaomi.

Proposé à 229 euros, le smartphone est tout simplement imbattable. Sa principale spécificité est la présence d’un écran LCD à 90 Hz. C’est aujourd’hui le seul smartphone à moins de 250 euros à proposer une dalle à haut de taux de rafraîchissement, traditionnellement réservée à des téléphones haut de gamme, voire des flagships. Dans le détail, il s’agit d’un écran de 6,5 pouces affichant une définition QHD+ (2400 x 1080).

L’autre gros point fort du Realme 6 est son processeur avec le Mediatek Helio G90T qui offre des performances très intéressantes pour son prix puisqu’elle permet de faire tourner de nombreux jeux 3D dans de bonnes conditions. Le module photo possède un capteur principal de 64 Mpx ainsi qu’un ultra grand-angle et offre des résultats tout à fait satisfaisants. Enfin, l’autonomie est bonne et la recharge rapide est également présente.

Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test du Realme 6.

À qui s’adresse le Realme 6 ?

À tous ceux qui ont environ 200 euros de budget pour leur smartphone.

La firme a décliné son Realme 6 dans une version améliorée, le Realme 6 Pro, avec deux changements principaux : un processeur Qualcomm à la place de Mediatek et un module photo plus accompli. Le premier choix est franchement discutable puisque d’après nos tests, le Snapdragon 720G fait aussi bien que le G90T, le gain de puissance est donc négligeable pour un prix sensiblement supérieur.

Sur la partie photo, l’amélioration est plus notable grâce notamment à l’ajout d’un capteur « téléphoto » 2x pour ceux qui veulent zoomer et un second capteur à l’avant. C’est un gain de polyvalence appréciable et le rendu est toujours bon de jour, c’est en revanche moins bien de nuit. Il conserve sans surprise l’écran 90 Hz, qui gagne 0,1 pouce à 6,6 pouces, toujours LCD, et toujours FHD+.

Les autres bons points restent l’autonomie et la recharge rapide. Ceci étant dit, si cette version Pro est un bon smartphone en tant que tel, il souffre de la concurrence de son petit frère. Les améliorations étant au final assez timides pour une facture sensiblement plus élevée, le Realme 6 reste selon nous un meilleur rapport qualité-prix.

À qui s’adresse le Realme 6 Pro ?

À ceux qui sont prêts à débourser plus pour des modules photo améliorés.

On monte en gamme avec cette fois le Realme X50 Pro 5G. À l’instar de Realme 6 Pro, il s’agit d’une version améliorée du X50, ce dernier n’est toutefois pas commercialisé en France à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cela fait donc un assez grand trou dans la gamme entre le Realme 6 Pro et ce X50 Pro 5G. Commercialisés à 600 euros environ, 250 euros les séparent donc. Mais le rapport qualité-prix reste intact.

Car pour ce tarif, il a tout d’un grand, au point même que l’on peut considérer ce terminal comme le « flagship killer » de 2020. C’est d’autant plus vrai que OnePlus a décidé de commercialiser son OnePlus 8 à 699 euros… laissant donc le champ libre à Realme. Comme son nom l’indique, le X50 Pro est compatible 5G et cela en fait actuellement l’un des téléphones les moins chers du marché supportant la future norme de télécommunication. Il est permis par la présence du Snapdragon 865, particulièrement performant.

L’écran Amoled adopte également un taux de rafraîchissement de 90 Hz et s’étend sur une diagonale de 6,44 pouces ce qui en fait par ailleurs un terminal relativement compact, dommage qu’il soit un peu épais. On regrette en revanche une partie photo qui aurait pu être meilleure. Dans cette gamme de prix, les défauts sont moins excusables, et on sent que Realme a encore quelques efforts à faire sur ce point bien qu’elles restent évidemment honorables. Enfin, fidèle à ses habitudes, la firme offre une autonomie solide et une recharge rapide efficace.

À qui s’adresse le Realme X50 Pro ?

À ceux qui veulent acheter un smartphone haut de gamme, tout en maîtrisant le budget.

Le Realme X2 Pro ne fait pas partie de la gamme 2020 de la firme, mais sortie en novembre 2019, il reste aujourd’hui un bon choix. Comme le X50 Pro, il adopte le meilleur processeur disponible en son temps. Il s’agissait à l’époque du Snapdragon 855 Plus (+12 Go de RAM), qui a encore beaucoup à offrir en cette deuxième moitié de l’année 2020, il encaisse encore tout ce qu’on lui demande sans broncher.

Lui aussi possède un écran OLED 90 Hz de 6,4 pouces affichant une définition Full HD qui est de plus assez bien ajusté. On apprécie également une partie photo assez bien travaillée et une autonomie suffisante pour tenir une journée d’utilisation sans trop de problèmes. Son gros fort reste la recharge ultra rapide : nous sommes passés de 10 à 100 % en moins de 30 minutes. Impressionnant.

En revanche, comme ce X2 Pro est de la génération précédente, il tourne encore sur ColorOS et non RealmeUI. La partie logicielle est donc moins plaisante, ce qui vient, en dépit des qualités techniques du smartphone gâcher un peu le plaisir au quotidien. On vous explique tout dans notre test du Realme X2 Pro.

À qui s’adresse le Realme X2 Pro ?

À ceux qui n’ont pas besoin du dernier modèle pour faire des économies

Realme C3 Le prix plancher Fiche produit Fnac 149 € Le Realme le moins cher

Une configuration honnête sur le papier

Et une très grosse batterie Disponible à 149 € sur Fnac

Si vous cherchez le plus petit prix possible de la marque, vous pourrez vous tourner vers le Realme C3. Le smartphone a été commercialisé à 149 euros en France. Pour ce prix vous aurez un SoC Mediatek Helio G70, 3 RAM et 32 Go de stockage derrière un écran de 6,5 pouces d’une définition de 1600 x 720 pixels. C’est tout à fait correct au regard de son prix.

Sa batterie de 5000 mAh devrait lui permettre d’offrir sur le papier une très belle autonomie, mais nous ne l’avons pas encore vérifié lors de nos tests. Vous pourrez enfin prendre des photos avec deux capteurs arrière, dont le principal est de 12 Mpx. La fiche technique est relativement prometteuse en théorie. Il faudra toutefois confirmer cela lors d’un test complet, vous pouvez consulter notre prise en main en attendant.

À qui s’adresse le Realme C3 ?

À ceux qui veulent le moins cher

Pour aller plus loin

Qui est Realme ?

Realme est une marque du groupe BBK Electronics qui s’est officiellement implantée en France en 2019. Géant de l’électronique en Chine, BBK possède également des sociétés comme Vivo, OnePlus ou encore OPPO. Realme s’est d’ailleurs lancé avec le soutien de cette dernière, mais elle a depuis pris ses distances au point que l’on peut désormais considérer qu’elles sont des entreprises indépendantes.

Qu’est-ce qui caractérise les smartphones Realme ?

Comme beaucoup de marques chinoises qui débutent, on l’a vu avec Huawei, OnePlus ou encore Xiaomi, Realme se distingue par des smartphones à l’excellent rapport qualité/performances/Prix. Une stratégie qui s’est révélée payante puisqu’elle fait désormais de l’ombre à Xiaomi sur ce segment qui était autrefois sa chasse gardée.

J’hésite entre Realme et Xiaomi, que choisir ?

On l’a vu dans cet article, Realme et Xiaomi ont des propositions assez similaires. Si vous hésitez entre les deux, on peut également vous conseiller de jeter un œil à notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi.