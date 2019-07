À moins de 100 et 200 euros, il est parfois très difficile de jeter son dévolu sur un smartphone. Ce n’est plus vraiment le cas pour moins de 300 euros où l’on retrouve un choix plus large et des mobiles de meilleure facture sous Android, proposés par des constructeurs comme Samsung, Huawei, Asus ou encore Xiaomi. Voici justement notre sélection des meilleurs smartphones de cette tranche tarifaire.

Samsung Galaxy A40 : le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Si vous avez suivi l’actualité sur FrAndroid, vous êtes censés savoir que Samsung a totalement remanié sa gamme Galaxy A avec de nombreuses nouvelles références, dont le Samsung Galaxy A40. D’ailleurs, c’est à ce jour le seul smartphone coréen (de 2019) à s’afficher entre 200 et 300 euros. Si cela représente forcément une des raisons de sa présence dans ce guide, il a surtout gagné sa place grâce à sa fiche technique bien équilibrée et sa surcouche très plaisante.

En effet, la solution coréenne possède un rapport qualité/prix très intéressant qui mérite d’être souligné. Pour moins de 300 euros, on a un smartphone borderless avec un écran Super AMOLED de 5,9 pouces de bonne qualité, un SoC Exynos 7904 épaulé par 4 Go de mémoire vive suffisamment efficace au quotidien pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI, ainsi qu’une batterie de 3 100 mAh, suffisant pour tenir toute une journée sur ce smartphone de moins de 6 pouces.

Proposée à une centaine d’euros de moins que son grand-frère, le Galaxy A50, cette version qu’on pourrait caractériser d’allégée ne se paie pas le luxe d’intégrer un module triple capteur photo ou un capteur d’empreintes sous l’écran. Non, il propose un module double capteur de 16 + 5 mégapixels à l’arrière, une caméra frontale de 25 mégapixels et un capteur d’empreintes au dos du téléphone, plus simple mais moins capricieux que sous l’écran. Petit bonus : il embarque un port USB et un port jack 3,5 mm.

Pourquoi opter pour le Samsung Galaxy A40 ?

Le format moins de 6 pouces agréable en main

Son écran Super AMOLED

L’interface One UI, tout simplement

Des interrogations restent en suspens ? Vous trouverez toutes les réponses dont vous avez besoin dans notre test complet du Samsung Galaxy A40.

Xiaomi Mi A3 : la pureté d’Android One

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier smartphone en date du célèbre constructeur chinois à appartenir au label Android One. Cette interface a la particularité de proposer une expérience utilisateur épurée et simplifiée, comme Google l’a conçu initialement, tout en garantissant 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Un argument qui fait la différence, surtout pour celles et ceux qui ne sont pas attirés par MIUI à la base et qui aimeraient tout de même bénéficier de l’excellent rapport qualité/prix de Xiaomi.

Il se veut d’ailleurs plus puissant que son prédécesseur équipé d’un Snapdragon 660 en décidant d’intégrer une nouvelle puce destinée aux smartphones milieu de gamme : le Snapdragon 665. L’architecture des deux SoC est quasi similaire, mais l’Adreno 512 du Mi A2 est ici remplacé par le 610. Concrètement ? Cela permet de réduire la consommation énergétique tout en augmentant les performances. Cette différence se ressent surtout en jeu pour un gain de fluidité très apprécié.

Il gagne également en autonomie avec sa batterie de 4 030 mAh (contre 3 000 mAh pour l’ancien modèle). Entre la légèreté de l’OS et sa fiche technique peu gourmande, le Xiaomi Mi A3 profite d’une endurance très confortable, estimée à 2 jours environ dans notre test. De plus, il passe enfin à de l’USB-C et conserve par la même occasion le port jack.

Le seul regret à avoir avec ce smartphone vient de son écran. Il passe pourtant d’une dalle IPS LCD à de l’AMOLED, mais affiche dorénavant une simple définition HD+ de 1 560 x 720 pixels. La luminosité maximale n’est pas top et les couleurs sont un peu fades, dommage que l’interface Android One ne permet pas d’optimiser l’affichage depuis les paramètres du téléphone.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi A3 ?

Tous les avantages d’Android One

De meilleures performances que son prédécesseur

Une autonomie améliorée (avec l’ajout du port USB-C)

Pour en découvrir davantage, retrouvez le test du Xiaomi Mi A3 dans nos colonnes.

Huawei P Smart Z : le grand écran totalement borderless

La gamme P Smart de Huawei continue son chemin avec une nouvelle itération : le Huawei P Smart Z. Si ses prédécesseurs se ressemblaient tous entre eux, force est de constater que le constructeur chinois a fait de gros efforts au niveau du design pour enfin proposer quelque chose de différent sur ce segment. En effet, il a la particularité de proposer un écran totalement borderless. Il contourne l’encoche (ou la bulle/trou/poinçon) en intégrant une caméra pop-up qui s’ouvre automatiquement en sélectionnant l’appareil photo.

Son gabarit est néanmoins très imposant avec sa diagonale de 6,59 pouces, il se veut même plus grand qu’un Samsung Galaxy S10 Plus ou qu’un Huawei P30 Pro. Si cela empêche d’utiliser le smartphone à une main dans la plupart des cas, il est en revanche parfait pour dévorer du contenu sur YouTube ou Netflix. De plus, avec l’intégration du SoC Kirin 710 épaulé par 4 Go de mémoire vive, le P Smart Z offre des performances honorables qui suffiront amplement à faire tourner Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI, mais également à faire tourner quelques jeux 3D.

Du côté de la photo, on a clairement vu mieux sur cette gamme de prix, mais son double capteur photo de 16 + 2 mégapixels reste acceptable de jour, moins de nuit. De plus, la caméra pop-up de 16 mégapixels est une bonne idée en soi, mais les selfies ne sont pas impressionnants non plus. Là où le Huawei P Smart Z va surtout briller c’est au niveau de l’autonomie. Grâce à sa batterie de 4 000 mAh, il peut tenir pendant plus de deux jours.

Pourquoi s’orienter vers le Huawei P Smart Z ?

Un design tout en écran grâce à sa caméra pop-up

Un gabarit imposant, mais idéal pour dévorer du contenu

Une super autonomie

Besoin de plus d’informations ? Nous vous invitons à lire notre test détaillé du Huawei P Smart Z.

Asus Zenfone Max Pro M2 : l’autonomie avec un grand A

L’Asus Zenfone Max Pro M2 est le digne héritier du Max Pro M1. Tout comme son prédécesseur, il met en avant une autonomie défiant toute concurrence avec une batterie de 5 000 mAh qui lui permet, entre autres, de tenir jusqu’à 3 jours, même avec une utilisation intensive du smartphone.

En 2019, le constructeur taïwanais améliore évidemment la formule avec un SoC plus puissant que sur l’ancien modèle. Le Snapdragon 660 vient alors remplacer le Snapdragon 636 pour une expérience utilisateur plus fluide tout en profitant d’une interface sans fioritures. Lancé sous Android 8.1 Oreo, la mise à jour vers Android 9.0 Pie est désormais disponible.

Cette fois-ci, on ne retrouve pas la mention « WE PHOTO » sur les côtés de la boîte du téléphone. Toutefois, force est de constater qu’il se débrouille bien mieux en photo que son aîné. Avec son double capteur 12 + 5 mégapixels, il prend de beaux clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies (un peu moins quand les conditions sont très contrastées) et son mode portrait produit un bel effet.

Pourquoi choisir le Zenfone Max Pro M2 ?

Actuellement la meilleure autonomie du marché

L’interface épurée

Le mode portrait de son appareil photo

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Zenfone Max Pro M2.

Comment choisir son smartphone ?

Plus on descend dans les différentes gammes de prix des smartphones, plus il faut être prêt à faire certaines concessions. Mais il y a tout de même 3 points sur lesquels il vaut mieux être attentif : l’écran, l’appareil photo et la version d’Android. Ce guide vous propose donc des produits testés et validés, avec un écran de qualité et des caractéristiques décentes.

Si vous souhaitez resserrer davantage votre budget, notre guide d’achat des smartphones à moins de 200 euros est fait pour vous. Au contraire, si vous n’êtes pas à quelques euros près pour avoir de meilleures performances, notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 400 euros est tout indiquée.

Pour faire entièrement peau neuve, n’hésitez pas également à consulter notre guide des meilleurs forfaits sans engagement de la rentrée.