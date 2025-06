Vous devriez pouvoir déverrouiller le Pixel 10 plus vite que votre ombre grâce à ce capteur

Google miserait sur un nouveau capteur ultrason, plus rapide, pour la lecture d’empreintes digitales sur ses futurs Pixel 10. Cette nouveauté s’appuierait sur des technologies déjà mises en place avec les derniers Pixel 9 pour permettre une identification plus agile et toujours plus véloce.

Le Pixel 9, pour illustration // Source : Frandroid

Préparez-vous à déverrouiller les futurs Pixel 10 à la vitesse de l’éclair. De nouvelles informations en provenance d’Android Headlines suggèrent que Google miserait sur un nouveau capteur ultrason pour ses prochains smartphones. Ce dernier s’appuierait au moins en partie sur des technologies déjà mises en place sur les Pixel 9, mais pour aller cette fois encore plus loin dans la rapidité de lecture de l’empreinte.

Le site spécialisé ne cite toutefois pas ses sources, et n’indique pas non plus quels gains seront concrètement permis par cette nouveauté matérielle. Nous la prenons donc avec prudence, faute de savoir plus précisément à quoi nous attendre.

Adieu les lecteurs optiques !

Cela dit, le passage à un lecteur d’empreintes digitales par ultrasons plus performant serait plutôt une bonne nouvelle. Cela voudrait dire que Google persiste et signe avec cette technologie… après avoir misé pendant de longues années sur des solutions optiques moins performantes. Le Pixel 9 était ainsi le premier modèle à profiter, chez Google, de l’un de ces capteurs à ultrasons.

Pour rappel, les capteurs ultrasons sont notamment plus fiables et plus agiles lorsqu’il s’agit de lire une empreinte avec des doigts mouillés, ou lorsque la luminosité ambiante est très forte (en plein soleil par exemple).

Les Pixel 10 devraient quoi qu’il en soit arriver en août selon les dernières rumeurs. On y trouverait entre autres une nouvelle puce Tensor G5 plus performante, mais aussi une nouvelle technologie de stabilisation d’image pour le volet photo, ainsi qu’un nouvel outil d’assistance Magic Cue.