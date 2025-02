L’application que vous devriez vraiment installer sur le smartphone de vos enfants pour les protéger

Google repense entièrement son application de contrôle parental Family Link.

Family Link est une application Android et iOS, mais il faut que vous enfants soient équipés d’un smartphone Android.

L’une des principales critiques adressées à Family Link concernait sa complexité d’utilisation.

Google a écouté les retours des utilisateurs et propose désormais une interface plus intuitive. Le nouvel onglet « Temps d’écran » centralise tous les outils de gestion dans un seul espace. Les parents peuvent y définir les limites d’utilisation, programmer des temps d’arrêt et même configurer des restrictions pendant les heures de classe.

L’onglet « Contrôles » a également fait l’objet d’une refonte complète. Il regroupe désormais les paramètres essentiels : gestion du compte, contrôle des téléchargements d’applications et filtrage des sites web. Cette organisation permet aux parents de gagner un temps précieux dans la configuration des restrictions.

Pour les familles nombreuses, la gestion de plusieurs profils d’enfants devient plus fluide. Un simple glissement permet de passer d’un profil à l’autre, avec des paramètres personnalisables pour chaque enfant.

Le mode « Temps scolaire » débarque sur Android

Le gros changement de cette mise à jour est l’arrivée du mode « Temps scolaire » sur les smartphones et tablettes Android. Déjà disponible sur les montres connectées Fitbit ACE LTE et Samsung Galaxy Watch for Kids, cette fonction permet de limiter les distractions pendant les heures de classe.

Les parents peuvent définir des plages horaires pendant lesquelles certaines applications sont restreintes ou silencieuses. La flexibilité est le maître-mot : il est possible de programmer des pauses pour les récréations et les déjeuners, ou encore d’autoriser certaines applications éducatives pendant les cours.

La sécurité passe aussi par le contrôle des communications. Google introduit une nouvelle fonction de gestion des contacts qui permet aux parents d’approuver ou non les personnes avec lesquelles leurs enfants peuvent communiquer. Les enfants peuvent soumettre des demandes d’ajout de contacts, mais les parents ont le dernier mot.

Cette fonctionnalité, initialement lancée sur la Galaxy Watch for Kids, s’étend maintenant aux téléphones Android.

Les fonctions essentielles toujours au rendez-vous

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, Family Link conserve ses atouts historiques qui en ont fait une référence en matière de contrôle parental.

L’application permet toujours aux parents de superviser les téléchargements d’applications sur le Google Play Store, cela garantit que seuls les contenus appropriés à l’âge de l’enfant soient installés.

Les parents peuvent également bloquer l’accès à certains sites web et définir des filtres de contenu spécifiques dans le navigateur Chrome, bien que cette fonction reste limitée à ce navigateur.

Localisation et suivi d’activité

L’un des points forts de Family Link est sa fonction de localisation, accessible depuis l’onglet dédié de l’application.

Les parents peuvent ainsi connaître la position de l’appareil de leur enfant en temps réel, une fonctionnalité particulièrement rassurante pour les familles.

Toutefois, il est important de noter que Family Link respecte certaines limites en matière de vie privée : l’application ne permet pas aux parents d’accéder aux e-mails, messages, activités web ou recherches de leurs enfants.

