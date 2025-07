Les soldes font dégringoler le prix de la dernière montre connectée de Google, la Pixel Watch 3

Pour avoir une petite montre connectée stylée au poignet, direction Fnac, Darty ou Amazon pendant les soldes, où la Google Pixel Watch 3 est en vente à 299 euros au lieu de 399 euros.

Dévoilée lors du Made by Google en août 2024, la Google Pixel Watch 3 est une montre connectée polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design élégant et un écran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. Et, même si l’on parle d’ores et déjà de la Pixel Watch 4, cette remise de 100 euros pendant les soldes pourrait bien vous convaincre.

Ce qui rend la Google Pixel Watch 3 séduisante

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminosité qui suit même en plein soleil

Aussi agréable à porter qu’à utiliser

Au lieu de 399 euros, la Google Pixel Watch 3 est actuellement disponible en promotion à seulement 299 euros sur Fnac, Darty et Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Google Pixel Watch 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

La Google Pixel Watch 3 idéale au quotidien

La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée faite pour être portée au quotidien. Elle n’a pas une vocation particulièrement sportive, même si elle a tous les capteurs pour et qu’ils sont même plutôt efficaces. Seul le GPS a un petit bémol, avec sa précision qui est bonne, sans être excellente. Son format 41 mm fait qu’elle est conçue pour les poignets fins, mais l’affichage reste parfaitement lisible sur les 1,2 pouce de l’écran.

L’affichage sur celui-ci passe de 1 Hz (en mode always-on) à 60 Hz lorsque vous l’utilisez. La navigation est fluide et intuitive, les icônes laissent parfaitement deviner les fonctions liées. Petit souci toutefois : le mode always-on ne peut pas être programmé, tout comme le mode coucher. Par contre, vous avez une grande variété de cadrans pour personnaliser votre montre.

Des capteurs à foison pour la santé et le sport

Dans la Google Pixel Watch 3, vous avez une puce Snapdragon W5 Gen 1 épaulé par un Cortex-M33 dédié aux données de santé et à l’always-on. Par contre, si vous possédez un iPhone, ne comptez pas sur cette montre, elle est réservée aux possesseurs d’Android. Mention plus si c’est un smartphone Pixel qui donne accès à quelques petites fonctions bonus, comme la synchronisation du mode « ne pas déranger ».

Vous pouvez compter sur elle pendant environ 31 h en utilisation classique. La charge rapide permet de la faire remonter à 100 % en une heure seulement. Avec tous les capteurs de santé, de sport ainsi que le micro et le haut-parleur, vous avez une montre polyvalente qui s’adresse vraiment à un large public.

Vous pouvez retrouver tous les détails de la Google Pixel Watch 3 dans son test. Celui-ci se focalise sur les différences avec la Pixel Watch 3 XL, donc n’hésitez pas à compléter votre lecture avec le test de cette dernière pour avoir un aperçu global.

Le guide d’achat sur les meilleures montres connectées du moment vous aide à trouver la smartwatch faite pour vous.

