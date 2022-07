Qualcomm s’apprêterait à lancer deux puces pour des montres Wear OS 3 plus autonomes

Le leaker Evan Blass a publié sur Twitter les caractéristiques des deux prochaines puces pour montres connectées de Qualcomm, les Snapdragon W5 Gen 1 et Snapdragon W5+ Gen 1.

Alors que Samsung devrait présenter, dès le mois prochain, sa nouvelle génération de montres connectées sous Wear OS 3, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, on peut également s’attendre, dans les prochains mois, à une flopée d’annonces dans le secteur des montres sous Wear OS.

Il faut dire que le principal équipementier des montres adoptant le système de Google, Qualcomm, s’apprêterait à présenter sa nouvelle génération de SoC pour montres connectées, les Snapdragon W5+ Gen 1 et W5 Gen 1. Le leaker Evan Blass a ainsi publié, sur Twitter, les présentations et certaines caractéristiques de ces futures processeurs pour montres connectées avant même leur annonce.

Pour rappel, Qualcomm n’est pas un inconnu dans le domaine des montres connectées. Il s’agit même de l’un des fournisseurs historiques des constructeurs de montres Wear OS avec ses puces Snapdragon Wear 3100, 4100 ou 4100+. Néanmoins, Qualcomm ne proposait jusqu’à présent qu’une seule puce semblant compatible avec Wear OS 3 et aucune montre équipée n’a encore été mise à jour vers la dernière génération du système de Google. Avec les Snapdragon W5+ Gen 1 et W5 Gen 1, on peut donc s’attendre à une adoption en masse, de la part des constructeurs, de Wear OS 3.

Une meilleure gestion de l’autonomie

D’après la fuite d’Evan Blass, ces processeurs proposeraient une taille réduite de 30 % par rapport au Snapdragon Wear 4100+ pour prendre moins de place et permettre de proposer de nouveaux designs de boîtier. Qualcomm annoncerait en outre des performances « révolutionnaires » sur ces puces avec une des performances doublées au niveau du CPU et du GPU entre le Snapdragon W5+ Gen 1 et la génération précédente.

Mais le point le plus intéressant concerne l’autonomie, annoncée comme plus élevée de 50 % par rapport au Snapdragon Wear 4100+. Pour ce faire, Qualcomm serait passé à une gravure en 4 nm et aurait intégré un nouveau mode basse consommation. Le Bluetooth 5.3 basse consommation serait également à l’honneur, tout comme des cœurs moins énergivores. Pour rappel, on attend également Apple au tournant dans ce domaine avec un mode basse consommation qui serait également prévu sur l’Apple Watch Series 8.

Parmi les autres nouveautés prévues, on peut citer des expériences plus immersives pour l’utilisateur, avec notamment la possibilité d’avoir des capteurs en marche constante pour proposer des données toujours plus fiables et pertinentes, une fonction Find My Device, une gestion de l’électrocardiogramme et un suivi tout la journée de l’état de santé de l’utilisateur.

Qualcomm aurait prévu de proposer ces deux nouveaux processeurs non seulement pour les montres sous Wear OS, mais également pour le système ouvert RTOS, déjà utilisé par OnePlus, Xiaomi ou Amazfit. La fuite d’Evan Blass indique par ailleurs que les premiers constructeurs à s’en équiper seront Mobvoi et Oppo.

