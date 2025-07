Attention, le prix de votre Bbox va peut-être augmenter

Si vous êtes un habitué de la politique commerciale de Bouygues Télécom, vous ne serez pas surpris. L’opérateur va proposer une amélioration de certains forfaits Bbox associé à… une hausse de prix. Il est possible de refuser.

C’est une pratique très habituelle de la part de Bouygues Telecom, que nous chroniquons régulièrement dans nos colonnes.

L’opérateur propose des forfaits très intéressants sur le fixe ou le mobile, sans garanti d’un prix qui augmentera au bout de 6 ou 12 mois. En contrepartie, Bouygues Télécom peut modifier à tout moment les termes du contrat, en vous prévenant par un petit mail.

Cette fois, le courrier est intitulé « On met le turbo dans votre offre fibre », comme le rapporte le site cablereview.fr.

Un prix plus élevé pour un meilleur débit

Ce changement d’offre automatique prévu pendant l’été va permettre une réelle augmentation des débits pour les abonnés concernés : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi.

Cela concerne les abonnés Bbox Fit et Bbox Must et cela aura un prix : 3 euros par mois en plus sur la facture. Bon seigneur, Bouygues Télécom propose aux concernés d’essayer ces nouveaux débits gratuitement pendant un mois, avant la hausse de prix.

Vous pouvez refuser

Si vous n’êtes pas intéressé par l’augmentation de débit et que vous souhaitez conserver votre ancien prix, il est possible de refuser le changement.

Bouygues Télécom propose un lien vers l’espace client pour refuser dans le mail en question, ou de téléphoner au 1064. Le mail indique que c’est possible jusqu’au 20 septembre 2025.

Évidemment, une autre possibilité et tout simplement de changer d’offre pour profiter des tarifs très avantageux de la guerre de prix qui se joue en ce moment entre SFR, Free, Bouygues et Sosh (Orange).

