Bouygues Telecom augmente ses débits mais… aussi ses prix

Vous rêviez d’une connexion Internet ultra-rapide ? Bouygues Telecom exauce vos vœux… mais à quel prix ? Quelques euros de plus.

Bouygues Telecom a mis en ligne sa nouvelle gamme d’offres fibre. L’opérateur met le paquet sur les débits. Mais comme toujours dans le monde merveilleux des télécoms, il y a un hic : certains tarifs prennent aussi l’ascenseur.

Commençons par l’entrée de gamme. L’offre de base reste au même prix (19,99 €/mois la première année, puis 32,99 €/mois), mais voit son débit passer de 400 Mbit/s à 600 Mbit/s en symétrique.

Mais attendez, qu’est-ce que ça veut dire “symétrique” ? C’est simple : vous aurez la même vitesse pour télécharger et pour envoyer des données. Par contre, pas de télé incluse et une box Wi-Fi 5.

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre Bbox fit Fibre 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Série Spéciale Bbox 29.99€ /mois Exclu B&You Découvrir Fibre Bbox must Fibre 34.99€ /mois 39.99€ Découvrir Toutes les box internet

La Bbox Must : le meilleur rapport qualité-prix ?

Passons à l’offre qui risque d’intéresser pas mal de monde : la Bbox Must. Le débit descendant double, avec 2 Gbit/s. Côté upload (l’envoi de données), on passe de 700 à 900 Mbit/s.

Mais voilà, il y a un mais (il y a toujours un mais). Le prix après la première année passe de 39,99 €/mois à 41,99 €/mois. C’est 2 € de plus par mois, soit 24 € par an. La première année reste à 34,99 €/mois.

La Bbox Ultym : le summum de la vitesse (et du prix)

Et maintenant, la Bbox Ultym ! On parle ici de 8 Gbit/s en téléchargement. C’est quatre fois plus que l’ancienne offre. Côté upload, on passe à 1 Gbit/s.

Pour aller plus loin

Bbox Ultym : tout ce qu’il faut savoir sur la box premium de Bouygues Télécom

Mais évidemment, tout ça a un prix. Et pas des moindres : 49,99 €/mois après la première année (qui est à 42,99 €/mois). C’est 2 € de plus que l’ancienne offre.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu’à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 19.99€ /mois 32.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ /mois 2 mois offerts Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu’à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet